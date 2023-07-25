ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໄລຍະໃກ້ 2 ລູກ ລົງສູ່ທະເລທາງຕາເວັນອອກຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການທົດລອງອາວຸດ ທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຄັດຄ້ານຕໍ່ການທີ່ສະຫະ ລັດ ສົ່ງກຳປັ່ນລົບທີ່ສຳຄັນໄປໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອສະແດງກຳລັງ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ (AP).
ໃນການຍິງລູກສອນໄຟຮອບທີສາມ ນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນເວລາກ່ອນທ່ຽງຄືນ ຈາກເຂດໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງຂອງປະເທດ, ອີງຕາມເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວ ຊຶ່ງມັນໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟທັງສອງລູກ ແມ່ນຍິງໄປໄກປະມານ 400 ກິໂລແມັດ ກ່ອນມັນຈະຕົກລົງສູ່ເຂດນ່ານນ້ຳ ນອກຊາຍຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ.
ຖະແຫຼງການຂອງເສນາທິການທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ເອີ້ນການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ເປັນ “ການເກາະຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຊຶ່ງເປັນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສົ່ງໜັງສືປະທ້ວງຜ່ານສະຖານທູດຂອງຕົນໃນນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຕກຽວກຳລັງເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການເຝົ້າລະວັງ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສາມຝ່າຍກັບວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ. ບໍ່ມີລາຍງານວ່າເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຕົກຢູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງປະເທດ, ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກກອງທັບເຮືອເກົາຫລີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນດຳນ້ຳ USS Annapolis ທີ່ແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໄປຮອດທ່າເຮືອຢູ່ເກາະເຈຈູ. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາ ຍາມຂອງປະເທດພັນທະມິດ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳປັ່ນລົບຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກພື້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ.