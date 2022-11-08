ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ວ່າຕົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະເທດຣັດເຊຍ ດ້ວຍການສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ແລະລູກກະສຸນຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ໜ່ວຍສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາເກົາຫຼີເໜືອເພື່ອຂໍຊື້ລູກຈະຫຼວດແລະລູກປືນໃຫຍ່.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງຫຼາຍສິບຄັ້ງ ຮວມທັງລູກສອນໄຟທີ່ສາມາດບັນທຸກຫົວລະເບີດນິວເຄລຍແລະໂຈມຕີສະຫະລັດ. ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດສະຫະລັດດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະປືນໃຫຍ່ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນສາມາດທຳການໂຈມຕີ “ແບບໄຮ້ຄວາມປານີ” ຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານແລະເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໜັງສືພິມຣັດເຊຍ ກ່າວອ້າງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ໄດ້ມີການຫາລືກ່ຽວກັບອາວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ຊຶ່ງພວມດຳເນີນງານກັນຢູ່. ໜັງສືພິມ ຄອມແມັກຊັງ (Kommersant) ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຈາກສີ່ແຫຼ່ງຂ່າວ ທີ່ຮູ້ເລື້ອງດີກ່ຽວກັບການຫາລື ແລະເວົ້າວ່າ ການເຈລະຈາອາດຈະເລີ້ມຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ START ສະບັບໃໝ່ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຄັງແສງອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ແລະລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດແອັສພາຍດ໌ (Aspide) ຊຸດທຳອິດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ.
ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣັສນີກອບ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ຍິງທຳລາຍເປົ້າໝາຍຂອງສັດຕູ ທີ່ໂຈມຕີພວກເຮົາ. ຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາປະເທດພາຄີ: ນໍເວ ສະເປນ ແລະສະຫະລັດ.”