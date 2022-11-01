ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ທວງໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຍຸຕິການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ທາງທະຫານ ໂດຍເອີ້ນວ່າ ມັນເປັນການຍົ້ວຍຸທ້າທາຍທີ່ອາດພາໃຫ້ “ມີການເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ແຮງຂຶ້ນ” ຈາກພຽງຢາງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ KCNA ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ເວົ້າວ່າ “ສະຖານະການໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປະເຊີນໜ້າທີ່ຮ້າຍແຮງທາງດ້ານອຳນາດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງອິດທິພົນອີກເທື່ອນຶ່ງຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານແບບບໍ່ຢຸດເຊົາແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້.”
ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເລີ້ມນຶ່ງໃນການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂອງກອງທັບອາກາດທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີເຮືອບິນລົບຫຼາຍຮ້ອຍລຳຈາກທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຈມຕີແບບຈຳລອງ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ພາຍໃນອາທິດນີ້.
ການປະຕິບັດງານທີ່ເອີ້ນວ່າ Vigilant Storm ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນສຸກ ແລະຈະມີເຮືອບິນລົບ 240 ລຳ ທຳການໂຈມຕີປະມານ 1,600 ຖ້ຽວ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ.
ວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລເຊື່ອວ່າ ພຽງຢາງອາດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເລີ້ມທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍຄືນອີກເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາແລະຮັບເອົາຍຸດທະສາດ “ໃນການສະກັດກັ້ນ” ຂອງພຽງຢາງໂດຍຜ່ານການຊ້ອມລົບທາງທະຫານທີ່ສຳຄັນໆ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງໃນປັດຈຸບັນແລະອະດີດຕ່າງກໍກ່າວວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອແມ່ນ "ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເອົາທຸກມາດຕະການ ເພື່ອປ້ອງກັນອະທິປະໄຕ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານທີ່ມາຈາກພາຍນອກ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວ ໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເວົ້າວ່າ “ຖ້າຫາກສະຫະລັດຍັງດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ໃນການຍົ້ວຍຸທ້າທາຍທາງທະຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງນັ້ນ ສປປ ເກົາຫຼີກໍຈະພິຈາລະນາ ເພື່ອເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ແຮງຂຶ້ນ.”