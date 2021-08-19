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ເກົາຫຼີເໜືອ ອອກຄໍາເຕືອນ ໃນການເດີນເຮືອ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນໃນການທົດລອງອາວຸດ

ບັນດາຜູ້ຄົນພາກັນຕິດຕາມເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ເປີດເຜີຍຮູບພາບຂອງຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນລະຫວ່າງລາຍການຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 25 ມີນາ, ປີ 2021 ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ຊູແຊວ ໃນນະຄອນຫລວງໂຊລ, ເກົາຫລີໃຕ້.

ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະກາດເຂດຫ້າມເດີນເຮືອ ນອກແຄມຝັ່ງຕາເວັນອອກເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້, ໂດຍຊີ້ແຈງວ່າ ອາດຈະມີການວາງແຜນຍິງລູກສອນໄຟຫລືທົດລອງອາວຸດອື່ນໆ ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເກົາຫລີໃຕ້.

ການແຈ້ງເຕືອນແມ່ນມີຂຶ້ນ ແຕ່ວັນອາທິດຈົນເຖິງວັນຈັນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ນອກຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງເກົາຫລີເໜືອ, ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ ອົງການຂ່າວຢອນຮັບຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໃນມື້ວັນພະຫັດນີ້ ໂດຍອ້າງແຫລ່ງຂ່າວທາງທະຫານ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ.

“ປົກກະຕິ ຄໍາກ່າວເຕືອນດັ່ງກ່າວ ຈະອອກກ່ອນການຍິງລູກສອນໄຟຫຼືການທົດລອງອາວຸດອື່ນໆ ເພື່ອເຕືອນເຮືອຕ່າງໆໃຫ້ຫລີກລ່ຽງພື້ນທີ່ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ.

ລາຍງານກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ແຕ່ບໍ່ມີການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫລືຍິງປືນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາເສນາທິການຮ່ວມ ຂອງໂຊລ.”

ໜັງສືພິມ ຈຸນແກງ ອິລໂບ (Joongang Ilb) ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ກໍລາຍງານວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃນການເດີນເຮືອ, ໂດຍເສີມວ່າ ພຽງຢາງອາດຈະພະຍາຍາມຍິງລູກສອນໄຟໃນມື້ວັນອາທິດ. ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອື່ນໆ.

ທາງ VOA ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນການເຕືອນໃດໆ ຫລືຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍິງລູກສອນໄຟທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂຄສົກຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫລີ ໃຕ້ ໄດ້ສົ່ງຖະແຫລງການເຖິງ VOA ວ່າ ເກົາຫລີເໜືອກໍາລັງດໍາເນີນການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ ໃນພາກລະດູຮ້ອນ. “ອົງການສືບລັບຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດກໍາລັງຕິດຕາມສະຖານະການ ຢ່າງໃກ້ຊິດ,” ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມໃນຖະ ແຫລງການ.

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