ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນຄະດີສັງຫານ ທ້າວ Kim Jong Nam ຖືກນຳໂຕໄປ ບ່ອນເກີດເຫດ

ແມ່ຍິງສອງຄົນ ທີ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຖານສັງຫານອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາ
ຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໂຕໄປ ສະໜາມບິນສາ
ກົນໃນນະຄອນ Kuala Lumpur ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາວ່າໃສ່ຢາພິດລາວ.
ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານຸ່ງເສື້ອກັນກະສຸນ ແລະນຳພາໂດຍຕຳຫຼວດທີ່ຕິດອາວຸດໜັກ ນາງ
Siti ຊາວອິນໂອເນເຊຍ ແລະນາງ Doan Thi Huong ຊາວຫວຽດ ນາມ ໄດ້ໄປເບິ່ງ
ບ່ອນເກີດເຫດ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາ ບັນດາທະນາຍຄວາມທີ່ຕໍ່ສູ້ຄະດີ ແລະພວກ
ໄອຍະການ. ຈຸດປະສົງຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມກໍເພື່ອໃຫ້ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດຳເນີນ
ຄະດີ ໄດ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາ ຊຶ່ງ
ເປັນມື້ທີ່ແມ່ຍິງສອງຄົນຖືກກ່າວຫາ ເອົາສານພິດທຳລາຍປະສາດ VX ທາໃສ່ໜ້າ
ທ້າວ Kim Jong Nam.
ຜູ້ພິພາກສາ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງບາດກ້າວຂອງທ້າວ Kim ແລະ
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ຮວມທັງຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນນາງ Asisyah ພົບປະກັບຜູ້
ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ລະບຸໂດຍຕຳຫລວດວ່າແມ່ນ “ທ້າວ Chang” ແລະຄລີນິກຢູ່ສະໜາມ
ບິນ ບ່ອນທີ່ທ້າວ Kim ໄດ້້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຖືກໂຈມຕີ.
ບັນດານັກສືບສວນມາເລເຊຍກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສີ່ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ໃນການສັງ
ຫານທ້າວ Kim ຍັງກຳລັງຊອກຫາໂຕຢູ່. ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງແມ່ຍິງທັງສອງ
ຄົນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນຳພາໃຫ້ຫລົງເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນພາກ ສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງການສະແດງໂທລະພາບທີ່ຂີ້ຕົວະ. ນັກສືບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ Kim ໄດ້
ເປັນເປົ້າໝາຍ ຂອງການວາງແຜນລອບສັງຫານ ໂດຍນ້ອງຊາຍຂອງລາວ.
ທ້າວ Kim Jong Nam ບໍ່ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບ ທ່ານ Kim Jong Un. ລາວໄດ້ຖືກລາຍງານ
ວ່າ ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຈາກພໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ມື້ລາງທ່ານ Kim Jong II ໃນປີ 2001
ເວລາລາວໄດ້ຖືກຈັບ ຂະນະທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍການໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນ
ປອມ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມສວນສະໜຸກ Disneyland ໃນນະຄອນໂຕກຽວ.
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