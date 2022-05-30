ເປັນເວລາສອງປີກວ່າ ຂະນະທີ່ COVID-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ພາກສ່ວນອື່ນຂອງໂລກ ເກົາຫຼີເໜືອກັບໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີສະພາບການເຊັ່ນນັ້ນ, ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານສ່ວນໃຫຍ່ - ທີ່ເວົ້າວ່າປະເທດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ປະສົບກັບການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາແມ່ນແຕ່ກໍລະນີດຽວ.
ສິ່ງນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້ ເມື່ອເກົາຫຼີເຫນືອ ລາຍງານວ່າ ມີຂອງກໍລະນີທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າເປັນພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໄດ້ລະ ດົມກໍາລັງທະຫານເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ປະເທດນັ້ນອະທິບາຍວ່າເປັນ "ພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດທີ່ໃຫຍ່ຫລວງ."
ລັດຖະບານຂອງຫລາຍປະເທດ ແລະກຸ່ມມະນຸດສະທໍາສາກົນຢ້ານວ່າສະພາບການຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ: ໂດຍທີ່ວ່າການລະບາດໃນເກົາຫລີເຫນືອ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຫຼາຍຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າ ພຽງຢາງບໍ່ສາມາດພະຍາຍາມ ປິດບັງມັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສອງອາທິດມານີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກົາຫຼີເຫນືອໄດ້ເປີດເຜີຍ ວ່າມີການລະບາດ, ສື່ມວນຊົນຂອງລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖານະການ ໄດ້ດີຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.
ຈໍານວນກໍລະນີໃຫມ່ ແລະກໍລະນີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນ ພຶດສະພາ ອີງຕາມຕົວເລກປະຈໍາວັນທີ່ຈັດພີມຢູ່ໃນໜັງສືພິມລາຍວັນ ໂຣດອງ ຊີນມູນ (Rodong Sinmun). ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຫນັງສືພິມຂອງລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່າມີພຽງແຕ່ສອງຄົນເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້.
ສື່ມວນຊົນຂອງລັດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເຫນືອ, ທ່ານກິມຈົງ ອຶນໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຶ່ງທ່ານ "ໄດ້ປະເມີນໃນທາງບວກກ່ຽວກັບ ສະ ຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ແລະປັບປຸງໃນທົ່ວປະເທດ."