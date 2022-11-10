ເກົາຫຼີເໜືອ ສືບຕໍ່ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ​ຢ່າງລຽນຕິດ

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງສູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລູກນຶ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕາມການລາຍງານຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍເພີ້ມໃສ່ການຍິງລູກສອນໄຟຢ່າງລຽນຕິດຂອງພຽງຢາງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ.
ລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ໄດ້ຍິງຈາກເຂດສຸກຈອນ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ອີງຕາມເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫລີໃຕ້.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລູກສອນໄຟປາກົດວ່າໄດ້ຢູ່ເທິງອາກາດໜ້ອຍກວ່າຫ້ານາທີ ກ່ອນຕົກລົງມາສູ່ນອກຝັ່ງທະເລທາງ ທິດຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫລີ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 34 ລູກ ຮວມທັງຈຳນວນນື່ງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເປີດຫວໍເຕືອນໄພທາງອາກາດ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນຫລົບໄພ ທັງໃນເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ຊິ້ນສ່ວນອັນນຶ່ງຂອງລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃກ້ກັບນ່ານນ້ຳເກົາຫລີໃຕ້ ຕໍ່ມາໄດ້ພົບເຫັນໂດຍກອງທັບເຮືອເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ໃຊ້ຍານບັງຄັບຈາກໄລຍະໄກ ປະຕິບັດງານໃຕ້ທະເລ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບທີ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟ ໂດຍໃນບາງອັນມີໂຕໜັງສືທີ່ຂຽນເປັນພາສາຣັດເຊຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຊິ້ນສ່ວນປາກົດວ່າມີລັກສະນະຮູບຮ່າງຄືກັບ SA-5 ທີ່ເປັນລູກສອນໄຟຍິງຈາກໜ້າດິນສູ່ອາກາດ ອອກແບບໂດຍສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ດັ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.
ເກົາຫລີເໜືອ ມີຄວາມສຳພັນທາງການທູດຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ກອງທັບເຊື່ອມໂຍງກັບຣັດເຊຍ. ຄວາມສຳພັນເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ດີຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ກັບສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ.
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ຫຼາຍພັນລູກໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ສຳລັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນຂອງຕົນ. ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ພະຍາຍາມ “ສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍ” ໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງຕົນ.
ຕະຫຼອດໄລຍະນຶ່ງປີຜ່ານມາ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເອົາແນວທາງທີ່ເປັນປໍລະປັກຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ. ເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟເກີນກວ່າ 70 ລູກ.