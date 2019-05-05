ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງ “ຍິງ
ຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ແລະ ອາວຸດນຳວິຖີ”, ເປັນການໃຫ້ຄຳເຫັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຂະ
ຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານຂຶ້ນຕື່ມ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງ ເກົາຫຼີ ຫຼື KCNA ທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ “ອອກຄຳສັ່ງຍິງ” ຈະຫຼວດຫຼາຍລູກເຂົ້າໄປທະເລ ນອກ
ຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ” ໂດຍສ່ວນຕົວ.
ຮູບຫຼາຍໃບທີ່ເອົາລົງໃນສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ທ່ານ ກິມ ໃຊ້ກ້ອງຊ່ອງໃນລະຫວ່າງການຍິງນັ້ນ, ແລ້ວຍິ້ມ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊີ້ມືໄປ
ໜ້າຈໍທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເກາະດອນແຫ່ງນຶ່ງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຖືກທຳລາຍ.
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນອາວຸດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກຍິງອອກໄປນັ້ນ ປາກົດວ່າຈະ
ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່. ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ,
ມັນຈະເປັນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງທຳອິດພາຍໃນນຶ່ງປີເຄິ່ງ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງແມ່ນເພື່ອຄາດ
ການ ແລະ ກວດກາຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນຂອງ
ການຍິງໂຈມຕີ ຂອງເຄື່ອງຍິງຈະຫຼວດໄລຍະໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍລູກ ແລະ ອາວຸດ
ນຳວິຖີ.”
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຈະຂະ
ຫຍາຍຄວາມກົດດັນ ແລະ ສົ່ງສັນຍານຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້,
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຈລະຈານິວເຄລຍໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.
ຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະບານ ພຽງຢາງ ບໍ່ໄດ້ປະກອບມີການຂົ່ມຂູ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ແມ່ນ
ກະທັ້ງກ່າວເຖິງ ສະຫະລັດ ຫຼື ເກົາຫຼີໃຕ້. ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໂຊລ ໄດ້
ກ່າວປະນາມການທົດລອງນັ້ນດັ່ງກັບການຍຸແຍ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນການລ່ວງລະ
ເມີດຂໍ້ຕົກລົງທາງທະຫານລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີ.
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