ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງເປີດເຜີຍເປັນເທື່ອທຳອິດວ່າ ຕົນໄດ້ຈັບທະຫານສະຫະລັດ ທ້າວທຣາວິສ ຄິງ (Travis King) ທີ່ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຂດພື້ນທີ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມ ໃນເຂດປອດທະຫານຂອງເກົາຫລີເໜືອ ເມື່ອເກືອບ 1 ເດືອນກ່ອນ, ໄດ້ກາຍເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກກັນ.
ພຽງຢາງກຳລັງສືບສວນ ພົນທະຫານຊັ້ນສອງ ຂອງກອງທັບ ສຳລັບ "ການບຸກລຸກຢ່າງຜິດກົດໝາຍ" ຂອງລາວ ເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອ, ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ KCNA ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ທ້າວຄິງ (King) "ໄດ້ສາລະພາບ" ວ່າໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈຈາກ "ການປະຕິບັດທີ່ໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດທາງເຊື້ອຊາດ ພາຍໃນກອງທັບສະຫະລັດ."
ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 23 ປີ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນເກົາຫຼີເຫນືອ ຫຼືປະເທດທີສາມ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວ "ຜິດຫວັງ" ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບໃນສັງຄົມອາເມຣິກັນ.
ທ້າວຄິງ (King) ກຳລັງປະເຊີນກັບການປົດປະຈຳການຈາກກອງທັບທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນດຳເນີນການ ເມື່ອລາວກັບຄືນສູ່ຖານທັບຂອງລາວໃນ ເມືອງຟອທ ບລິສ (Fort Bliss), ລັດເທັກຊັສ (Texas), ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຄຸກເກົາຫຼີໃຕ້ໃນຂໍ້ຫາບຸກໂຈມຕີ.
ທະຫານມ້າຄົນດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດຈະຂຶ້ນເຮືອບິນກັບຄືນສູ່ສະຫະລັດໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດນີ້, ແຕ່ໄດ້ເດີນທາງໄປໃນກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຊົມສູນການຄ້າຄົບວົງຈອນຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃນມື້ຕໍ່ມາ.
ທ້າວຄິງ ໄດ້ຖືກທະຫານເກົາຫຼີເໜືອທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມ ນຳໂຕໄປ, KCNA ກ່າວ, ເມື່ອທະຫານທີ່ນຸ່ງເສື້ອຜ້າທຳມະດາ “ມີເຈດຕະນາ ບຸກເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຂອງຝ່າຍ ສປປ ເກົາຫຼີເໜືອ ລະຫວ່າງຫ້ອງສຳລັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງທະຫານຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ສະຫະລັດ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ຕາມເສັ້ນແບ່ງເຂດທະຫານ.”
ສປປ ເກົາຫຼີ ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງຊື່ທາງການເກົາຫຼີເໜືອ, ສາທາລະນະລັດປະຊາ ທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ.