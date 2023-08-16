ເກົາຫຼີເໜືອຢືນຢັນວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງດໍາເນີນການສອບສວນ ທະຫານສະຫະລັດ ເທຣວິສ ຄິງ

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງເປີດເຜີຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ການດູແລທະຫານສະຫະລັດ ທ້າວທຣາວິສ ຄິງ, ຜູ້ທີ່ແລ່ນເຂົ້າໄປ ໃນບໍລິເວນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເຂດປອດທະຫານ ຫຼື DMZ ເກືອບນຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນທໍາອິດທີ່ກະທໍາດັ່ງນັ້ນ.
ພຽງຢາງ ກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນພົນທະຫານຊັ້ນ 2 ສໍາລັບ “ການບຸກລຸກທີ່ຜິດກົດໝາຍ” ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອຂອງລາວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ KCNA ທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ແລະກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ ທ້າວຄິງໄດ້ “ສາລະພາບວ່າ” ຍ້ອນແຮງຈູງໃຈໂດຍ “ການກະທໍາທີ່ບໍ່ມີມະນຸດສະທໍາ ແລະການເລືອກປະຕິບັດ ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ.”
ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ພົນທະຫານອາຍຸ 23 ປີຄົນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດ ປະສົງ ເພື່ອພະຍາຍາມຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼືປະເທດທີສາມ, ໂດຍກ່າວວ່າ ທ້າວຄິງ “ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ” ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.
ພົນທະຫານຄິງ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການລໍຖ້າດໍາເນີນການໃຫ້ລາອອກຈາກກອງ ທັບ ເມື່ອລາວກັບຄືນໄປຄ້າຍຂອງລາວທີ່ເມືອງຝອດ ບລິສ (Fort Bliss), ລັດເທັກຊັສ, ລຸນຫຼັງໃຊ້ເວລາໃນຄຸກເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາລວມລາມ.
ໜ່ວຍລາດຕະເວນດັ່ງກ່າວ ມີກໍານົດຂຶ້ນເຮືອບິນກັບໄປສະຫະລັດໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວພົນລະເຮືອນ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ 1 ມື້ຫຼັງຈາກນັ້ນ.