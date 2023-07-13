ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຮວາຊອງ-18 ເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທາງການ ໂດຍເວົ້າວ່າ ອາວຸດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງກຳລັງໂຈມຕີນິວເຄລຍຂອງຕົນ ພ້ອມກັບເຕືອນສະຫະລັດ ແລະປະເທດທີ່ເປັນສັດຕູອື່ນໆ.
ການຍິງທົດລອງນີ້ແມ່ນໄດ້ລາຍງານໂດຍກອງທັບສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ແລະໄດ້ຖືກປະນາມໂດຍສະຫະລັດ ພ້ອມທັງຜູ້ນຳຂອງໂຊລ ແລະໂຕກຽວ ຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອື່ນໆ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ອອກມະຕິຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອພັດທະນາລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ ຈະປະຊຸມກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ.
ຮວາຊອງ-18 ແມ່ນຍິງທົດລອງເທື່ອທຳອິດໃນເດືອນເມສາ. ມັນເປັນລູກສອນໄຟທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ ຊຶ່ງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດສົງຄາມ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ “ການຍິງທົດລອງແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນ ແນໃສ່ເພື່ອການພັດທະນາເພີ້ມຕື່ມກຳລັງຍຸດທະສາດນິວເຄລຍຂອງສາທາລະນະລັດ ແລະໃນເວລາດຽວກັນ ກໍຮັບໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃນພາກໂຕຈິງ” ທີ່ພວກສັດຕູທັງຫຼາຍ.