ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກສອນໄຟທີ່ມີຄວາມໄວກວ່າສຽງ, ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດດ້ວຍອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫລົບຫຼີກລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ອົງການຂ່າວທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບຂອງລູກສອນໄຟທີ່ຍິງອອກມາຈາກເຄື່ອງຍິງລູກເຄື່ອນທີ່ ອັນເຕັມໄປດ້ວຍແປວທີ່ລຸກເປັນໄຟ ຢູ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ຂອງໜ່ວຍພູ ທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍຫິມະ.
ລາຍງານໄດ້ລະບຸວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວມີຈຸດເດັ່ນທີ່ເປັນຍານພາຫະນະແບບເຄື່ອງເວີ່ນໄວກວ່າສຽງ ອັນສາມາດແຍກອອກໄດ້ ຫຼື HGV ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງຍອດຂອງຈະຫຼວດ ແລະສາມາດແຍກອອກຈາກກັນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຄື່ອນໄປຮອດຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງມັນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ໃນການສະກັດກັ້ນມັນໄດ້.
ທາງອົງການຂ່າວ KCNA ກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກໄດ້ແຍກອອກໄປແລ້ວ, ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ເຄື່ອນທີ່ໄປ 120 ກິໂລແມັດ ໃນໄລຍະທາງການບິນເວີ່ນ ຂອງຫົວລະເບີດແບບຄວາມໄວກວ່າ ຈາກຖານຍິງໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນທາງນອນ ໄປຫາເປົ້າໝາຍເປັນທາງນອນ ແລະໄປຕໍາໃສ່ເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນໄລຍະ 700 ກິໂລແມັດ ຫ່າງອອກໄປ.”
ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີປຸ່ນໄດ້ລາຍງານໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ດໍາເນີນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຂອງຍີປຸ່ນໄດ້ປະເມີນວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວບິນເປັນໄລຍະທາງ 500 ກິໂລແມັດ. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນການ “ບິນຂຶ້ນ” ດ້ວຍການຂັບເຄື່ອນທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງລູກສອນໄຟ ໃນການບິນດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວວ່າ ການພັດທະນາ HGV ຂອງເກົາຫຼີເໜືອເປັນຫຼັກຖານຫຼ້າສຸດທີ່ພະຍາຍາມຈະເຈາະຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ, ທັງໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ.
ເຊັ່ນດຽວກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສ່ວນຫຼາຍ, HGV ບິນດ້ວຍຄວາມໄວກວ່າ
ສຽງ 5 ເທົ່າ. ແຕ່ວ່າ ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວ HGV ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຈັບ ຫລືສະກັດກັ້ນໄດ້ຍາກກວ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກມັນສາມາດບິນ ໃນລະດັບຄວາມ ຕໍ່າ ແລະສາມາດປັບປ່ຽນລະດັບໃນລະຫວ່າງການບິນ.
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