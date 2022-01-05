ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງໃນອັນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນການທົດລອງອາວຸດເທື່ອທຳອິດຂອງພຽງຢາງ ເລີ້ມແຕ່ປີໃໝ່ມາ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລູກນຶ່ງ ຈາກເຂດທີ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ໄປຍັງທະເລຕາເວັນອອກ ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້. ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ບິນໄປໄກປະມານ 500 ກິໂລແມັດອີງຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີປຸ່ນ ທ່ານໂນບູໂອະ ກິສຊິ.
ໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດຫຍັງເພີ້ມຕື່ມເທື່ອ. ເກົາຫຼີເໜືອມັກຈະປະກາດ ກ່ຽວກັບການຍິງທົດລອງຂອງຕົນຜ່ານທາງໜັງສືພິມຂອງລັດຖະບານໃນ ມື້ຕໍ່ມາ.
ນີ້ແມ່ນການທົດລອງເທື່ອທຳອິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາເວລາເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກເຮືອດຳນ້ຳ. ເກົາຫຼີເໜືອມັກທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ ນັບແຕ່ກາງປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ບໍ່ດົນລຸນຫຼັງທີ່ການເຈລະຈານິວເຄລຍ ລະຫວ່າງທ່ານກິມແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແຕກຫັກລົງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິສຊິດະ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນທີ່ “ໜ້າເສຍໃຈແທ້ໆ.” ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ເປີດປະຊຸມສຸກເສີນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຟື້ນຟູການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອຄືນໃໝ່.
ການທົດລອງນີ້ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກທ່ານກິມ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສທ້າຍປີທີ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບທິດທາງນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອສຳລັບປີນີ້. ເຖິງແມ່ນທ່ານກິມສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໄດ້ແນໃສ່ແຜນການລິເລີ້ມເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຟື້ນໂຕຄືນ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການ “ທີ່ບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ” ຂອງລະຫວ່າງປະເທດ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເທົ່າກັບເປັນການ “ໃຫ້ສັນຍານທີ່ຈະເລີ້ມຄືນ” ໃນການທ້າທາຍຂອງທ່ານກິມ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານຈີນ ລີ (Jean Lee) ນັກວິເຄາະອະວຸໂສທີ່ສູນກາງວິລສັນ ຊຶ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ຂອງທ່ານ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ທ່ານກິມມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະທຳການທ້າທາຍຂະໜາດໃດ. ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເກົາຫຼີເໜືອຫຼີກລ່ຽງຈາກການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ຫຼືທຳການທົດລອງນິວເຄລຍ ຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງໜັກຈາກສະຫະລັດນັ້ນ.
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