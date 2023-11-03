ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປິດສະຖານທູດ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ແຫ່ງຢູ່ທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງແມ່ນການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ບັນດານັກສັງເກດການບາງຄົນເວົ້າວ່າ ອາດລະບຸໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທາງເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມປາກົດຂຶ້ນເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະປິດສະຖານທູດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ອູການດາ, ອັງໂກລາ ແລະ ສະເປນ, ພ້ອມກັບສະຖານກົງສຸນໃນເກາະ ຮົ່ງກົງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຢືນຢັນຈຳນວນຂອງການປິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍອ້າງເຖິງ “ການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍນອກຂອງລັດ.”
ຖະແຫຼງການໃນເວັບໄຊ້ຂອງກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ “ການດຳເນີນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ກາປະຕິບັດການຂອງກຳລັງທູດຂອງລັດ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງກິດຈະການປົກກະຕິທີ່ຖືກດຳເນີນໂດຍລັດທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ ດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການພົວພັນກັບພາຍນອກ.”
ຖະແຫຼງການຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານທູດແຫ່ງໃໝ່ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດ.