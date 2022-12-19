ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວອ້າງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຖ່າຍຮູບທາງດາວທຽມເອົານະຄອນຫຼວງໂຊລ ແລະເມືອງອິນຈອນ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການໄດ້ຄຸຍໂມ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດໃນການພັດທະນາດາວທຽມສອດແນມທະຫານໜ່ວຍທຳອິດຂອງຕົນ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ໄດ້ລາຍງານເຖິງ “ຄວາມສຳຄັນໃນການທົດລອງຂັ້ນສຸດທ້າຍ” ທີ່ພົວພັນກັບດາວທຽມຈຳລອງທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຈາກສະຖານີສົ່ງດາວທຽມໂຊແຮ (Sohae) ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ພ້ອມກັບຮູບພາບຂອງການຍິງສົ່ງ ອົງການຂ່າວ KCNA ຍັງໄດ້ນຳອອກເຜຍແຜ່ຮູບພາບຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຂາວແລະດຳ ຂອງນະຄອນຫຼວງໂຊລແລະເມືອງອິນຈອນ ຊຶ່ງຄາດວ່າໄດ້ຖ່າຍຈາກດາວທຽມຈຳລອງໜ່ວຍນັ້ນ.
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ “ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບຂອງດາວທຽມ ແລະລະບົບສົ່ງຂໍ້ມູນຕະຫຼອດທັງລະບົບຄວບຄຸມທາງພາກພື້ນດິນ” ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ການກະກຽມສຳລັບດາວທຽມສອດແນມທະຫານຈະແລ້ວສຳເລັດເສັດສິ້ນພາຍໃນເດືອນເມສາ ໂດຍອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼືເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ຮວມເອົາດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີລະບົບອາວຸດທີ່ສຳຄັນໆ ທີ່ລາວໄດ້ວາງແຜນຈະພັດທະນາໃນໄວໆນີ້. ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງສົ່ງຫຼາຍຄັ້ງ ໃນອັນທີ່ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ແມ່ນແນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນດ້ານນີ້.
ໃນເດືອນມີນາ ທ່ານກິມ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມ “ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ” ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ເພື່ອສະໜອງ “ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ” ຕໍ່ອັນທີ່ເກົາຫຼີເໜືອເອີ້ນວ່າ “ທະຫານຮຸກຮານ” ຈາກສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານການທະຫານຈາກການພັດທະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ. ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມີດາວທຽມສອດແນມຈັກໜ່ວຍທີ່ຕົນຕັ້ງໃຈຈະສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນພ້ອມໆກັນນັ້ນ. ພວກນັກວິເຄາະກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແນ່ໃຈເທື່ອ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຮູບທີ່ດາວທຽມເຫຼົ່ານັ້ນຈະສະໜອງ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ອາດຈະນຳໃຊ້ເພື່ອການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອສຳລັບພາຍໃນປະເທດກ່ຽວກັບໂຄງການດາວທຽມນີ້.
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