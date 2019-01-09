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ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເດີນ​ທາງ​ ອອກ​ຈາກ ປັກ​ກິ່ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢືນ​ຍາມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລົດ ເບັນ​ສ໌ ລີ​ມູ​ຊີນ ໃນ​ຂະ​ບວນ​ລົດ​ທີ່​ຊື່​ວ່າ ​ມີ​ຜູ້​ນຳ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຂີ່​ຢູ່​ນັ້ນ ເດີນ​ທາງ​ກາຍ​ຖະ​ໜົນ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ. 9 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ປະ​ເທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ
ຈີນ ສອງວັນ ແລະ ໄດ້ທຳການເຈລະຈາກັບປະທານປະເທດ ສີ ຈິ່ນຜິງ.

ຂະ​ບວນ​ລົດ​ໄຟ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານ ກິມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​
ຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ເຂດຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ,
ບ່ອນທີ່ຂະບວນລົດໄຟດັ່ງກ່າວຈະເດີນທາງເຂົ້າ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ
ພະຫັດມື້ອື່ນ.

ທ່ານ ກິມ ຈົງ​ ອຶນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທາງ
ເສດຖະກິດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນຄັ້ງທີ 4 ນັບຕັ້ງແຕ່ປີກາຍນີ້, ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ຄາດເດົາຕ່າງໆວ່າ ທ່ານ ກິມ ໄດ້ປະສານງານກັບ ຈີນ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່
ອາດເປັນໄປໄດ້ ກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຢອນ​ຮັບ ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ກິມ ໄດ້​ໃຊ້​ວັນສຸດ​ທ້າຍ​ໃນ ປັກ​
ກິ່ງ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດຢາ ໃນເຂດເສດຖະກິດ ຢູ່ນອກນະຄອນ ຫຼວງ ປັກກິ່ງ,
ແລ້ວກໍໄດ້ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງກັບປະທານປະເທດ ສີ ກ່ອນເດີນທາງກັບ.

ທ່ານ ກິມ ກັບ ທ່ານ ສີ ໄດ້​ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ເຊື່ອ​ວ່າ​ເປັນ​ວັນ​
ເກີດຂອງທ່ານ ກິມ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເດີນທາງຮອດ ປັກກິ່ງ. ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳກັບທ່ານ ສີ ແລະ ພັນລະຍາຂອງ
ທ່ານ ຢູ່ຫໍສາລາໃຫຍ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານ ກິມ ໄດ້ເດີນທາງໄປພ້ອມກັບພັນລະຍາ ທ່ານ
ນາງ ຣີ ໂຊລ ຈູ. ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ, ຫຼື
ແຜນການຂອງທ່ານ ກິມ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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