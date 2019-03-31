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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສືບ​ສວນ ​ການ​ໂຈ​ມ​ຕີ ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຢູ່ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມາດ​ຣິດ

ຜູ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໂອ​້ລົມ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຖານ​ທູດ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ມາດ​ຣິດ ວັນ​ທີ 13 ມີ​ນາ 2019.

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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ໄດ້​ຮຽ​ກ​ຮ້ອງ​ການສືບສວນ​ເຂົ້າ ການບຸກ​ເຂົ້າ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນຢູ່​ໃນ​
ນ​ະ​ຄອນຫຼ​ວງ ​ມາດ​ຣິດ, ປະ​ເທດ ສ​ເປນ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງຢ່າງ​ທາງ​ການ ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ, ກະ​ຊວງ
​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການສະ​ບັບ​ ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງ​ການ​
ຂ່າວ KCNA ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອວ່າ ການບຸກກວດ​ຄົ້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ “ເປັນ​ການ
​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທີ່ຮຸນ​ແຮງ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຍັງ​ຮ້ອງ​ເຫດການ​ນັ້ນ​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ” ແລະ
“ການ​ລະ​ເມີດທີ່ຜິດ​ຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ.”

ການ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ລ​າຍ​ງານວ່າ​ ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ
ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ລະ​ບອບ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິ​ມ ຈົງ​ ອຶນ.

ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ​ຂໍ້​ມູນຈຳ​ນວນຫຼາຍ ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ໃນ​ການ
​ບຸກ​ຄົ້ນເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ. ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ເອກ​ກະ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​
ຖືກນຳ​ໄປ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ສັນ​ຕະ​ບານ​ກາງ ​ສະ​ຫະ​ລັດ (FBI)

ອ່​ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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