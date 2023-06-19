ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການຍິງສົ່ງດາວທຽມທາງການທະຫານທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ແມ່ນ "ຄວາມລົ້ມແຫຼວຢ່າງຮ້າຍແຮງ" ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງສຳຄັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພັກລັດຖະບານ, ສື່ມວນຊົນຂອງລັດ KCNA ໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນມື້ນີ້. ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນສຸກແລະວັນອາທິດ, ໂດຍສັ່ງໃຫ້ພະນັກງານແລະນັກວິໄຈ ວິເຄາະການສົ່ງດາວທຽມທະຫານທີ່ລົ້ມແຫຼວ ແລະກະກຽມສຳລັບການທົດລອງຄັ້ງໃໝ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບການປ່ອຍດາວທຽມໄດ້ຮັບການຕິຕຽນຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ມັນເປັນຂີດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກແຮງງານ ເກົາຫຼີ (WPK) ຄັ້ງທີ 8, ເຊິ່ງເປັນພັກທີ່ກຳອຳນາດຂອງປະເທດ.
ຈະຫຼວດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລ "ຫຼັງຈາກສູນເສຍແຮງດັນອັນເນື່ອງ ມາຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ," ພຽງຢາງ ກ່າວຫຼັງການປ່ອຍລົ້ມແຫຼວ ໂດຍຍອມຮັບຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າມີບັນຫາທາງວິ ຊາການ.
ເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແລະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີກັບບັນດາປະເທດທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ “ຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມເປັນເຈົ້າໂລກຂອງ ສະຫະລັດ.”