ເກົາຫລີເໜືອກຳລັງຕຳໜິສະຫະລັດວ່າ ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາອາວຸດນິວເຄລຍພົບທາງຕັນ, ໂດຍປະຕິຍານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ “ບໍ່ເປີດການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ອີກ” ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ປະລະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດອາວຸດ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ນະຄອນຫລວງຮາໂນ່ຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການຕົກລົງກັນໃດໆ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ພຽງຢາງ ແລະກໍບໍ່ມີການຍິນຍອມຂອງເກົາຫລີເໜືອກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະຂີປະນາວຸດທີ່ຖືກເກືອດຫ້າມນັ້ນ.
ຖະແຫລງການທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນສຸກວານນີ້ ຜ່ານອົງການຂ່າວສູນກາງເກົາຫລີຂອງພຽງຢາງ, ທີ່ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກລັດຖະບານເກົາຫລີເໜືອ ແມ່ນໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາລົ້ມແຫລວ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ "ໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ແລະມີຄວາມໝາຍ," ຊຶ່ງລວມທັງງົດການທົດລອງນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄວ້ ແລະເອົາບາດກ້າວຂຶ້ນໄປຫາ "ການສົ່ງຊາກສົບຂອງທະຫານອາເມຣິກັນທີ່ເສຍຊີວິດ ຫລືຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ POW/MIA ນັ້ນ." ຖະແຫລງການນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ແຕ່ ແທນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ "ມາດຕະການທີ່ຫວັງດີຂອງພວກເຮົາໃນລັກສະນະແບບດຽວກັນ, ສະຫະລັດ "ກັບມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຜັກດັນໃຫ້ການເຈລະຈາກ້າວໄປສູ່ການແຕກຫັກ ໂດຍຢາກໃຫ້ DPRK ປົດອາວຸດແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ,” ໂດຍໝາຍເຖິງ ຊື່ທີ່ເປັນທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫລີ.
ເກົາຫລີເໜືອເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ "ຈະບໍ່ສາມາດຍ້າຍພວກເຮົາໄດ້ແມ່ນແຕ່ 1 ນີ້ວ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຕົນກຳລັງຊັ່ງຊາຢູ່ໃນໃຈດຽວນີ້, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະຮຸນແຮງຕໍ່ ສປປ ເກົາຫລີ ຫລື DPRK ເພີ້ມຂຶ້ນໄປອີກເທົ່າໃດ ການຕອບໂຕ້ຄືນຂອງພວກເຮົາກໍຍິ່ງຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ."
ສະຫະລັດ ກ່າວອ້າງວ່າ ການເຈລະຈາບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກໍຍ້ອນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກການລົງໂທດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການທັບມ້າງເປັນບາງພາກສ່ວນຂອງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
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