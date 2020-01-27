ປ້າຜູ້ມີອິດທິພົນຂອງທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອໄດ້ອອກມາປາກົດໂຕໃນສາທາລະນະຊົນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 6 ປີ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວລັດຖະບານໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຊຶ່ງເປັນເວລາຫລາຍປີ ຫລັງຈາກສາມີຂອງທ່ານນາງຖືກປະຫານຊີວິດເພື່ອກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປ.
ທ່ານນາງ ກິມ ກິອອງ ຮຸຍ ເປັນເອື້ອຍຂອງອະດີດຜະເດັດເກົາຫລີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອີລ, ແລະມີບົດບາດເປັນຜູ້ນຳໃນໄລຍະຊຸມປີຕົ້ນໆຂອງການປົກຄອງ ຂອງຜູ້ນຳຄົນປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ທ່ານນາງໄດ້ຫາຍຕົວໄປສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ ປະຫານຊີວິດ ທ່ານ ຈາງ ຊອງ ແທັກ, ສາມີຂອງທ່ານນາງ ຊຶ່ງຖືກມອງກັນວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນອັນດັບສອງໃນ ເກົາຫລີເໜືອໃນສະໄໝນັ້ນ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອົງການຂ່າວຂອງລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ ກິມ ກິອອງ ຮຸຍ ນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເບິ່ງການສະແດງໃນຂະນະທີ່ ສະຫລອງປີໃໝ່ຈີນຢູ່ໃນນະຄອນພຽງຢາງ.
"ຜູ້ຊົມຊາວເກົາຫລີເໜືອຫລາຍຄົນຄິດວ່າທ່ານນາງ ກິມ ກິອອງ ຮຸຍ ໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລືແມ່ນແຕ່ຖືກຂ້າຕາຍ ເມື່ອມີການຕາຍຂອງສາມີທ່ານນາງ, ໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນທ່ານນາງປາກົດໂຕອອກມາຢູ່ຂ້າງຂອງຜູ້ນຳ ພາຍຫລັງ ເວລາປະມານ 6 ປີ ຕໍ່ມາ ແນ່ນອນເປັນເລື້ອງໜ້າສົນໃຈ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂອລິເວີ ຮັອດແມນ (Oliver Hotham), ຫົວໜ້າບັນນາທິການຂອງອົງການຂ່າວ NK News, ອົງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນໂຊລ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງ ເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ກິມ ກິອອງ ຮຸຍ ແລະ ສາມີຂອງທ່ານນາງ ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນຄູ່ສາມີພັນລະຍາທີ່ມີອິດທິພົນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງຢູ່ໃນໂລກການເມືອງຂອງເກົາຫລີເໜືອ ຢູ່ທາງຫລັງຂອງຜູ້ນຳທີ່ໜຸ່ມ ແລະບໍ່ມີໃຈໜັກແໜ້ນ ທີ່ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງແທນບິດາຂອງທ່ານໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2011.
"ການອອກມາປະກົດໂຕໃນທັນທີທັນໃດ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນລະບອບການປົກຄອງເຊັ່ນຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສະເໝີ,” ນັ້ນຄຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໄມໂຄລ ແມັດເດັນ (Michael Madden), ນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອທ່ານນຶ່ງ ຢູ່ໃນສູນກາງ ສຕິມຊັນ (Stimson) ທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກຳລັງປະເຊີນກັບການເມືອງທີ່ມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມຢູ່ໃນສາກົນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຍ້ອນການເຈລະຈາປົດອາວຸດນິງເຄລຍກັບສະຫະລັດຍັງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະການລົງໂທດສາກົນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ເກົາຫລີເໜືອບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້.
ທ່ານ ແມັດເດັນເວົາອີກວ່າ ການກັບຄືນມາປາກົດໂຕອີກຂອງປ້າຂອງທ່ານ ໄດ້ພາໃຫ້ມາຄຳຖາມຫລາຍອັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບເກົາຫລີເໜືອ.