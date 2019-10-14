ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ “ເຮັດທຸກຢ່າງ” ກ່ອນທີ່ ພຽງຢາງ ຈະຍິນຍອມ
ປະຕິບັດຕາມ, ທ່ານ ແຮຣີ ແຮຣິສ໌, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ເກົາຫຼີໃຕ້
ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ແຮຣິສ ຕໍ່ໜັງສືພິມ ດັອງອາ ອິລໂບ ຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນການສະ
ແດງປະຕິກິຍາທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເກົາຫຼີເໜືອ
ໄດ້ຍ່າງໜີຈາກການເຈລະຈາລະດັບທີ່ບໍ່ມີລັດຖະມົນຕີຄົນສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນທ້າຍອາ
ທິດແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ສະຫະລັດ ສຳລັບການເຮັດໃຫ້ມັນພັງ.
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການເຈລະຈາທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ
ຂອງປະເທດ ສວີເດັນ ນັ້ນ, ທ່ານ ແຮຣິສ ໄດ້ແນະນຳວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ, ບໍ່ແມ່ນ ສະຫະ
ລັດ ທີ່ຕ້ອງຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ສຳລັບການຢຸດຊະງັກນັ້ນ.
ທ່ານ ແຮຣິສ ໄດ້ອ້າງອີງວ່າ “ໃນທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງເຮັດໝົດທຸກຢ່າງກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການປຶກສາຫາລື “ໄດ້
ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ” ແລະ ໄດ້ຕອບໂຕ້ການກ່າວຫາຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ວ່າ ນັກເຈລະ
ຈາ ສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະນຳເອົາແນວຄິດໃໝ່ຂຶ້ນມາໃນການເຈລະຈາ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະສືບຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາ
ວຸດໄລຍະໄກ ຫຼື ລະເບີດ ນິວເຄລຍ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າຂີດເສັ້ນຕາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສຳລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເອົາວິທີການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ນັ້ນແມ່ນທ້າຍປີນີ້.
ໃນການສຳພາດເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ແຮຣິສ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບ
ຂີດເສັ້ນຕາຍນັ້ນ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ເປັນການກຳນົດຂຶ້ນມາເອົາເອງ” ໂດຍ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຍັງຢາກຈະດຳເນີນການສົນທະນາຕໍ່ໄປ” ແລະ ຫາວິທີທີ່
ຈະປະຕິບັດຖະແຫຼງການທີ່ຖືກເຊັນໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນປະເທດ ສິງກະໂປ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ 2018.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, ແຕ່ບໍ່ວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່ນັ້ນ, “ມັນກໍຂຶ້ນກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ກິມ ອີກສອງຄັງນັບຕັ້ງແຕ່ຢູ່ປະເທດ ສິງກະໂປ, ແລະ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກໍໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ເປີດສຳລັບການພົບປະຄັ້ງທີສີ່.
ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຕາຕະລາງເວລາ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ວ່ານັ້ນ,
ທ່ານ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ “ພວກເຮົາຄິດວ່າມັນດີກວ່າ ທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາໃນ
ລະດັບທີ່ບໍ່ມີລັດຖະມົນຕີຄົນສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຈິງຈັງກວ່າ.”