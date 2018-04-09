ເກົາຫລີເໜືອຍິນດີທີ່ຈະພົບປະກັບສະຫະລັດກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນີວ
ເຄລຍ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູູງຂອງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ທີ່ກ່າວໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້.
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄືສັນຍານທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາອັນທໍາອິດວ່າ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ (Kim Jong Un) ຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ ຍິນດີທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣໍາ ນັບແຕ່ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນ
ແລ້ວນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ ທ່ານຢາກຈະພົບກັບທ່ານກິມ ກ່ອນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະ
ມາເຖິງນີ້. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ລາຍລະອຽດຂອງການພົບປະນັ້ນ ຊຶ່ງລວມ
ທັງລາຍການຂອງກອງປະຊຸມແທ້ໆຈະເປັນແນວໃດ ແລະສະຖານທີ່ປະຊຸມແທ້ໆ
ຈະຈັດຢູ່ໃສ.
ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນແບບລັບໆ ລະຫວ່າງ
ວໍຊິງຕັນ ກັບພຽງຢາງ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່ສະເໝີມາວ່າ ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແຫລມເກົາຫລີ ປາດສະຈາກ
ອາວຸດນີວເຄລຍ.
ໃນອະດີດ ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຍຸຕິໂຄງການນີວເຄລຍຂອງຕົນໄວ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານອາຫານ ແລະຫລຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງເສດ
ຖະກິດ. ແຕ່ວ່າຄໍາໝັ້ນສັນຍາເຫລົ່ານັ້ນ ມັກຈະຖືກລະເມີດຢູ່ສະເໝີ.
ທ່ານ ແຮຣີ ກາເຊຍນິສ (Harry Kazianis) ຫົວໜ້າການສຶກສາດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ
ຢູ່ສູນກາງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນເວົ້າວ່າ ເກົາ
ຫລີເໜືອຈະທໍາການຮຽກຮ້ອງປະເພດໃດນຶ່ງ ເພື່ອພຽງແຕ່ໃຫ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ
ຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະເວົ້າວ່າ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດດັ່ງ ກ່າວ ເຫັນດີເລີກລົ້ມອາວຸດນີວເຄລຍນັ້ນ “ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສູງທີ່ສຸດ."
ທ່ານ ກາເຊຍນິສ (Kazianis) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ພວກເຂົາ ອາດຈະຂໍໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍຮ້ອຍຕື້ໂດລາ." "ພວກເຂົາອາດຈະຂໍໃຫ້ຖອນທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກແຫລມເກົາຫລີ. ພວກເຂົາອາດ ຈະຂໍແມ່ນກະທັ້ງ ໃຫ້ປະເທດເຊັ່ນເກົາຫລີໃຕ້ ລົບລ້າງເທັກໂນໂລຈີດ້ານນີວເຄລຍ ແລະເຕົາແຍກປະລະມະນູ
ຂອງຕົນ ກໍເປັນໄດ້."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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