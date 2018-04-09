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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຫລ ເວົ້າວ່າ ເກົາຫລີ​​ເໜືອ ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ ​ສຫລ ກ່ຽວກັບ​ ການ​ລົບ​ລ້າງ​ ອາວຸດ​ນີວ​ເຄລຍ

ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະທັດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ​ອຶນ (Kim Jong Un) ຜູ້​ນໍາເກົາຫລີ​​ເໜືອ​ (ຂວາ) ຢູ່ໃນລາຍການຂ່າວທີ່ສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນ ຫລວງ ໂຊລຂອງເກົາຫລີໃຕ້ໃນວັນທີ 27 ມີນາ, 2018.

ເກົາຫລີເໜືອຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະຫະລັດ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ອາວຸດ​ນີວ
​ເຄລຍ, ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ຂັ້ນສູູງຂອງ​ສະຫະລັດ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ທີ່ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ
​ວານ​ນີ້.

ສິ່ງ​ເຫລົ່ານີ້ຄື​ສັນຍານທີ່ປາກົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທໍາ​ອັນ​ທໍາ​ອິດວ່າ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ​ອຶນ (Kim Jong Un) ຜູ້​ນໍາເກົາຫລີເໜືອ​ ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ພົບປະກັບປະທານ​ທິບໍດີ
ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ນັບ​ແຕ່ເກົາຫລີເໜືອ​ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ມີ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ໃນເດືອນ​
ແລ້ວນີ້ ​ເປັນຕົ້ນມາ.

ທ່ານ​ທຣໍາ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ທ່ານກິມ ກ່ອນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ທີ່​ຈະ
​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ລາຍ​ລະອຽດຂອງ​ການ​ພົບ​ປະນັ້ນ ຊຶ່ງ​ລວມ
ທັງ​ລາຍ​ການຂອງກອງ​ປະຊຸມ​ແທ້ໆຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ ​ແລະ​ສະຖານ​ທີ່​ປະຊຸມແທ້ໆ
​ຈະ​ຈັດ​ຢູ່​ໃສ. ​

​ແຕ່​ວ່າ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ສະຫະລັດ​ເວົ້າວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕິດຕໍ່ພົວ​ພັນ​ກັນ​ແບບ​ລັບໆ ລະຫວ່າງ
ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ກັບ​ພຽງຢາງ.

ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີມາ​ວ່າ​ ໃຫ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຫລມ​ເກົາຫລີ​ ປາດ​ສະ​ຈາກ
ອາວຸດ​ນີວ​ເຄລຍ.

​ໃນ​ອະດີດ ​ເກົາຫລີເໜືອ​ ໄດ້​ສັນຍາ​ວ່າ ຈະ​ຍຸຕິ​ໂຄງການ​ນີວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ​ໄວ້ ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານອາຫານ​ ​ແລະ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ເສດ
ຖະກິດ. ​ແຕ່​ວ່າ​ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ​ເຫລົ່ານັ້ນ ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ລະ​ເມີດ​ຢູ່ສະ​ເໝີ.

ທ່ານ ​ແຮຣີ ກາ​ເຊຍ​ນິສ (Harry Kazianis) ຫົວໜ້າການ​ສຶກສາ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ
ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ເວົ້າວ່າ ເກົາ
ຫລີເໜືອຈະ​ທໍາ​ການ​ຮຽກຮ້ອງປະ​ເພດ​ໃດ​ນຶ່ງ ​ເພື່ອ​ພຽງແຕ່ໃຫ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ
ຂຶ້ນ​ເທົ່ານັ້ນ ​ແລະ​ເວົ້າວ່າ ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ ກ່າວ​ ເຫັນ​ດີ​ເລີກລົ້ມອາວຸດ​ນີວ​ເຄລຍນັ້ນ “ຈະເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນສູງທີ່​ສຸດ."

ທ່ານ ກາ​ເຊຍ​ນິສ (Kazianis) ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ "ພວກ​ເຂົາ ​ອາດ​ຈະ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ ທາງ​ເສດຖະກິດ ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ." "ພວກ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ຂໍ​ໃຫ້​ຖອນ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ອອກ​ຈາກ​ແຫລມ​ເກົາຫລີ. ພວກ​ເຂົາ​ອາດ ​ຈະຂໍແມ່ນກະທັ້ງ ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້​ ​ລົບ​ລ້າງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີດ້ານ​ນີວ​ເຄລຍ​ ​ແລະ​ເຕົາ​ແຍກປະລະມະ​ນູ
ຂອງຕົນ ກໍ​ເປັນ​ໄດ້."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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