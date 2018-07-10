ນາງລິວ ເຊຍ ພັນລະຍາໝ້າຍຂອງທ່ານລິວ ຊຽວໂບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະ
ແໜງສັນຕິພາບ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານນາງ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິ
ເວນຢ່າງເຄັ່ງຄັດມາເປັນເວລາ 8 ປີ ແລ້ວນັ້ນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້ວ່າ ນາງລິວ ເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງຈາກປັກກິ່ງ ໄປຍັງປະເທດເຢຍຣະມັນເພື່ອຮັກສາ
ພະຍາບານ. ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ ທ່ານ ລິວ ຮຸຍ ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ ໃນເຊົ້າມື້ນີ້ວ່າ
ເອື້ອຍຂອງລາວ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຈີນແລ້ວ “ເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ ໃນຢູໂຣບ.”
ນາງລິວ ເຊຍ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາສາມີຂອງລາວ, ຊຶ່ງເປັນນັກຂຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສະຫຼາດແລະເປັນຜູ້ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນ
ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ. ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບນຶ່ງປີຫຼັງຈາກທີ່
ທ່ານລິວ ຊຽວໂບ ຖືກຈັບກຸມ ແລະຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກ ເປັນເວລາ 11 ປີ ໃນຂໍ້ຫາລົ້ມລ້າງລັດຖະບານ ເພື່ອຊ່ອຍກຸ່ມ ບັນຍັດຂໍ້ທີ 8 ຫຼື Charter 08 ຊຶ່ງເປັນ ຄຳປະກາດທາງການເມືອງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດການມີລະບົບພັກດຽວຂອງຈີນນັ້ນ.
ການປ່ອຍຕົວຂອງນາງລິວ ເຊຍ ມີຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນວັນຄົບຮອບ 1 ປີ
ຂອງການເສຍຊີວິດຂອງສາມີຂອງລາວ ທີ່ມີອາຍຸ 61 ປີ ຈາກໂຣກມະເຮັງຕັບ, ເຮັດໃຫ້
ທ່ານເປັນຜູ້ທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ທີ່ໄດ້ຕາຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຈັບກຸມຂອງ
ລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານຄາຣ໌ລ ວອນ ໂອຊີອິສກີ (Carl von Ossietzky) ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ
ດ້ວຍໂຣກປອດແຫ້ງ ໃນປີ 1938 ໃນນະຄອນເບີລິນ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຕົວຂອງ
ຕຳຫຼວດລັບນາຊີເຢຍຣະມັນ.
ການປ່ອຍຕົວຂອງທ່ານນາງ ບັງເອີນມີຂຶ້ນພ້ອມກັນກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ ຫລີ ເກີຈຽງ (Li Keqiang) ທີ່ເຢຍຣະມັນ.
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