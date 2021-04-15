ແພດໝໍ ເຈົ້າຂອງລາງວັນ ໂນແບລ ຂະແໜງ ສັນຕິພາບ ເອີ້ນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃນການຂັດແຍ້ງວ່າ "ໂຣກລະບາດ"

ເຈົ້າຂອງລາງວັນ ໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ດຣ. ເດນິສ ມັກເວຈ໌ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການລະບາດຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການຂົ່ມຂືນໃນທຸກໆຄວາມຂັດແຍ້ງຕອນນີ້ແມ່ນ “ໂຣກລະ ບາດທີ່ແທ້ຈິງ.” ແລະ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າປາສະຈາກມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ຄວາມເປັນທຳສຳລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍນັ້ນ, ການກະທຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້ຈະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງ. ແພດໝໍຊາວ ຄອງໂກ ດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຍັງໄກຈາກການສາມາດທີ່ຈະຂີດເສັ້ນສີແດງຕໍ່ການໃຊ້ການຂົ່ມຂືນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດເປັນແຜນຍຸດທະສດຂອງການຄອບງຳສົງຄາມ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍ.” ທ່ານ ມັກເວຈ໌ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ປະຊາຊົນນານາຊາດ “ໃຫ້ຂີດເສັ້ນສີແດງ” ເຊິ່ງຕ້ອງໝາຍຄວາມວ່າບັນຊີດຳ, ມາດຕະການລົງ ໂທດ ແລະ ການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ.
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