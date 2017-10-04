ທ. ດູໂບເຊ, ທ. ແຟຣັງ ແລະ ທ. ເຮັນເດີສັນ ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງເຄມີ

ທ່ານ Jacques Dubochet, ທ່ານ Joachim Frank ແລະ ທ່ານ Richard
Henderson ໄດ້ຊະນະລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງ ເຄມີ ສຳລັບວຽກງານຂອງພວກ
ເພິ່ນ ໃນການເຮັດໃຫ້ຮູບພາບກ່ຽວກັບສານຊີວະໂມເລກຸນ ມີຄວາມງ່າຍ ແລະ
ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກສະວີເດັນ ໄດ້ປະກາດລາງວັນດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ພ້ອມກັບລາງວັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນໂດລາ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພັດທະນາວິທີທີ່ຈະສ້າງພາບສາມມິຕິຂອງໂມເລ
ກຸນຕ່າງໆ, ເຊິ່ງສະຖາບັນວິທະຍາສາດໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ນຳເອົາວິຊາຊີວະເຄມີ
“ກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຍຸກໃໝ່.”
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສະວີເດັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຕອນນີ້ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ຊີວະເຄມີແຂງໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແລະ ສາມາດມອງເຫັນພາບ ຂອງ
ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ, ເຊິ່ງມີຄວາມເດັດຂາດສຳລັບຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຂັ້ນພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສຳລັບການ
ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຢາຕ່າງໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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