ທຳນຽບຂາວວ່າ ຈະບໍ່ມີການພົບປະກັນ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣໍາ ແລະ ປ. ພູຕິນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ APEC

ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ທຳນຽບຂາວພະຍາຍາມໃຫ້ຄົນຢຸດການຊ່າລືກັນວ່າ ປະທານາທິ ບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ອາດຈະຈັດການພົບປະກັບປະທານາທິ ບໍດີຣັດເຊຍ
ທ່ານ Vladimir Putin ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດ ເອເຊຍປາຊິຟິກ
(APEC) ໃນຫວຽດນາມ. ທັງສອງປະທານາທິບໍດີຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ແລະອາດຈະໂອ້ລົມກັນເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຈະບໍ່ມີການສົນທະນາກັນຢ່່າງເລິກເຊິ່ງ ອີງຕາມ
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders.
ທ່ານນາງ Sanders ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ກ່ຽວກັບ
ການປະຊຸມກັບທ່ານ Putin ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າຈະມີການປະຊຸມເລີຍ
ແລະຈະບໍ່ມີການປະຊຸມເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຕາຕະລາງເວລາຂອງທັງສອງຝ່າຍບໍ່
ກົງກັນ.ຈະບໍ່ມີການພົບປະທີ່ເປັນທາງການ ຫລືມີການຈັດເວລາໃດໆແກ່ພວກທ່ານ
ໃຫ້ພົບກັນ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວແບບເປີດໄວ້ວ່າ ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງ
ຈະມີການສົນທະນາກັນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານທັງສອງຢູ່ນະຄອນ
Danang ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Huckabee Sanders ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ “ພວກທ່ານທັງສອງຈະໄປຢູ່ບ່ອນດຽວ
ກັນ. ພວກທ່ານອາດຈະຍ່າງຜ່ານກັນ ແລະກ່າວຖາມສະບາຍດີກັນ? ແນ່ນອນ ເປັນໄປໄດ້ຫລາຍ ແລະຈະເກີດຂຶ້ນແທ້. ແຕ່ວ່າຈັດການປະຊຸມເປັນທາງການນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີເທື່ອ.
ຍັງບໍ່ມີຢູ່ໃນປະຕິທິນ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຄາດວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນ."
ອົງການຂ່າວຣັດເຊຍ RIA Novosti ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ປາກົດວ່າເວົ້າແບບກົງກັນຂ້າມກັນ
ກັບທຳນຽບຂາວ ໂດຍມີຄວາມຫວັງວ່າການພົບປະກັນຢ່າງເລິກເຊິງ ຍັງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ປະໂຫຍກນຶ່ງໃນລາຍງານຂຽນວ່າ “ວັງ Kremlin ກ່າວວ່າການພົບປະທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ລະຫວ່າງ ທ່ານ Putin ແລະທ່ານທຣໍາ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ທີ່ຍັງກຳລັງປະສານງານກັນຢູ່.”
ທາງຝ່າຍຣັດເຊຍກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ກົງກັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງການພົບປະກັນນໜັ້. ທີ່ປຶກສາຂອງວັງ Kremlin ທ່ານ Yury Ushkov ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດາອົງການຂ່າວຣັດເຊຍວ່າ ຜູ້ນຳທັງສອງຝ່າຍຈະຈັດ ການພົບປະກັນ ແຕ່ອົງການ
ຂ່າວ Reuters ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າໂຄສົກທ່ານ Putin ຄືທ່ານ Dmitry Peskov ທີ່ໄດ້ກ່າວ
ຫລຸດຄວາມແນ່ນອນຂອງຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າແຕ່ພຽງວ່າ ການພົບປະທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ຍັງກໍາລັງສົນທະນາກັນຢູ່.
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