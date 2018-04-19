ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ໃນກອງປະຊຸມ 2 ມື ໃນການສົນທະນາການຄ້າ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານອາເບະ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ມີການຄ້ຳປະກັນຢູ່ສະເໝີ ວ່າ ພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຊົມເຊີຍກັບມິດຕະພາບອັນອົບອຸ່ນ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ ກໍຕາມ ແຕ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ
ກັນເປັນເວລາ 2 ມື້ ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມຫຼົ້ມແຫວ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ
ແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງກັນຢູ່.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານອາເບະ “ແມ່ນເປັນການ
ສ້າງສັນຢ່າງດີ,” ແຕ່ວ່າ ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມສຳເລັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍພໍທໍ່ໃດ
ໃນຂະນະທີ່ມີກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານອາເບະ ໄດ້ກ່າວ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າຕົກລົງທີ່ຈະເລີ່ມການເຈລະຈາໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ມີການຄ້າກັນຢ່າງເສລີ
ແລະ ທ່ຽງທຳ,”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະແດງອອກມາ ຊຶ່ງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ
ລະຫວ່າງປະເທດຕໍ່ປະເທດ ແບບ “ການຕົກລົງການຄ້າເສລີ” ລະຫວ່າງສະຫະລັດ
ກັບຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາເບະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງແບບກົງໆ ຕໍ່ວໍຊີງຕັນ ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນ
ໄປກວດກາເບິ່ງການແລກປ່ຽນພາຄີການຄ້າໃນເຂດປາຊິຟິກ ຫຼື TPP ຂອງ 12 ປະເທດ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ໃນເວລາບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ.
ທ່າທີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຖືວ່າ “TPP ແມ່ນດີສຳລັບປະເທດທັງສອງ,” ຊຶ່ງທ່ານອາເບະ ໄດ້ບອກ
ພວກນັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ມີກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ
ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ໃນລັດຟລໍຣີດາ ໃນຝັ່ງທະເລອັດແລນຕິກ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກພາສີສຳລັບເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມ ຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຍົກເວັ້ນໃຫ້ປະເທດພັນທະມິດອື່ນໆຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ກໍຕາມ.
ມື້ທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມ 2 ວັນ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄ້າ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ພວກຜູ້ນຳທັງຫຼາຍ ໄດ້ຫຼິ້ນກ໊ອຟ 18 ຂຸມ ທີ່ສະໜາມກ໊ອຟຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຢູ່
ໃກ້ໆນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານອາເລະ ຫວັງວ່າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ
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