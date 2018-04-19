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ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ໃນກອງປະຊຸມ 2 ມື ໃນການສົນທະນາການຄ້າ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານອາເບະ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ, ຊ້າຍ, ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈັບມືກັນ ທີ່ສະຖານທີ່ ຕາກອາກາດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ Mar-a-Lago club, 18 ເມສາ 2018, ພອມບິຈ, ລັດ ຟລໍຣີດາ..

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ຈະໄດ້​ມີ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ຢູ່​ສະເໝີ ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະໄດ້ຊົມເຊີຍ​ກັບ​ມິດຕະພາບອັນອົບອຸ່ນ ລະຫວ່າງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ ກໍຕາມ ແຕ່ການໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ​
ກັນ​ເປັນ​ເວລາ 2 ມື້ ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຫຼົ້ມ​ແຫວ ທີ່​ຈະແກ້ໄຂບັນ​ຫາຄວາມ
ແຕກຕ່າງ​ທີ່​ສຳຄັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງກັນຢູ່.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າການໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາກັບ​ທ່ານອາເບະ “​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​
ສ້າງສັນ​ຢ່າງ​ດີ,” ​ແຕ່​ວ່າ ລາຍ​ລະອຽດ​ຂອງ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ແມ່ນບໍ່ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫຼາຍພໍທໍ່ໃດ ​
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ​ຮ່ວມ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້.

​ທ່ານ​ອາ​ເບະ ໄດ້ກ່າວ​ ​ໂດຍ​ບໍ່​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ຫຍັງ​ຫຼາຍວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ​ ທຣຳ
ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມການ​ເຈລະຈາ​ໃໝ່ ​ເພື່ອໃຫ້ມີການຄ້າກັນຢ່າງເສລີ​
ແລະ ທ່ຽງທຳ,”

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກມາ ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຢາກໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ
ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ ​ແບບ “ການ​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ” ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ
ກັບຍີ່ປຸ່ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ອາ​ເບະ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ແບບ​ກົງ​ໆ ຕໍ່ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ເພື່ອໃຫ້ກັບ​ຄືນ
​ໄປກວດກາ​ເບິ່ງ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ພາຄີການ​ຄ້າ​ໃນ​ເຂດ​ປາຊິ​ຟິກ ຫຼື TPP ຂອງ 12 ປະ​ເທດ.

ທ່ານ ແລຣີ ຄູດໂລ (Larry Kudlow), ຜູ້ອຳນວຍການສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ກ່າວຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ພອມບີຈ, ລັດຟລໍຣີດາ, 18 ເມສາ 2018.
ທ່ານ ແລຣີ ຄູດໂລ (Larry Kudlow), ຜູ້ອຳນວຍການສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ກ່າວຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ພອມບີຈ, ລັດຟລໍຣີດາ, 18 ເມສາ 2018.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຖອນ​ສະຫະລັດ ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ຂ້າມມະຫາ​ສະໝຸ​ດປາຊິ​ຟິກ ​
ໃນ​ເວລາບໍ່ດົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານໄດ້ເຂົ້າ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ.

ທ່າທີຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ຖືວ່າ “TPP ​ແມ່ນ​ດີ​ສຳລັບ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ອາ​ເບະ ​ໄດ້​ບອກ
​ພວກ​ນັກຂ່າວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ ​ມີ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ຕາກ​ອາກາດ​
ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ລັດ​ຟລໍຣີດາ ໃນຝັ່ງ​ທະ​ເລອັດ​ແລນ​ຕິກ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ພາສີ​ສຳລັບ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ແລະ​ອາ​ລູມີ​ນຽມ ຕໍ່​ຍີ່ປຸ່ນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ໄດ້ຍົກ​ເວັ້ນໃຫ້ປະ​ເທດພັນທະ​ມິດ​ອື່ນໆຂອງ​ສະຫະລັດ​ແລ້ວ ກໍ​ຕາມ.

ມື້​ທີ 2 ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ 2 ວັນ ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ການ​ຄ້າ ຫຼັງ​ຈາກ
​ທີ່​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທັງຫຼາຍ ​ໄດ້​ຫຼິ້ນ​ກ໊ອຟ 18 ຂຸມ ທີ່​ສະໜາມ​ກ໊ອຟຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ທີ່​ຢູ່
ໃກ້ໆ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານອາເລະ ຫວັງວ່າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

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