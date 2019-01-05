ສອງອາທິດກວ່າໆຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະຖອນກຳລັງສະຫະລັດອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ພວກນັກວາງແຜນທາງທະຫານ ຍັງຢືນຢັດວ່າ ການຖອນຕົວຂອງກຳລັງອາເມຣິກັນ ຕ້ອງອີງຕາມສະພາບການຕົວຈິງທາງພາກພື້ນດິນ ແລະບໍ່ແມ່ນອີງຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາແບບສົ່ງເດດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ແຜນການໃດໆກໍຕາມ ທີ່ພວກເຮົາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຈະຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການ” ໂດຍຢືນຢັດວ່າ ການຖອນກຳລັງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງ “ມີການປະສານງານກັນຢ່າງຄັກແນ່” ກັບພັນທະມິດ ແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງກຳນົດເວລາ.”
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີແຜນການ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຖອນກຳລັງສະຫະລັດ 2,000 ຄົນກັບຄືນປະເທດເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນີ້ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນການເດີນທາງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄປຢ້ຽມຢາມພາກຕາເວັນອອກກາງໃນອາທິດໜ້ານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີກຳນົດເວລາ ກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງທະຫານ ຂອງພວກເຮົາ ອອກຈາກຊີເຣຍ ກັບຄືນປະເທດເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມວ່າ “ພວກເຮົາຈະຖອນກຳລັງ ໃນວິທີທີ່ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ເປີດຊ່ອງຫວ່າງ ໃຫ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ສວຍໃຊ້ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ກຸ່ມ ISIS ຟື້ນໂຕຄືນມາໄດ້ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນີ້ ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ “ພວກເຮົາພວມວາງແຜນກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ໃນເວລານີ້. ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະມີໜ້າທາງທະຫານຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແບບບໍ່ມີກຳນົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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