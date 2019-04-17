ຈູລຽນ ອາສຊັງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ພິເສດຫຍັງ ຈາກ ອອສເຕຣເລຍ

ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ຈູລຽນ ອາສຊັງ ທີ່ເກີດຢູ່ລັດຄວີນສ໌ແລນ ຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ແບບພິເສດໃດໆ ລຸນຫລັງທີ່ຜູ້ກ່ຽວຖືກຈັບ ໃນ ນະຄອນຫລວງ
ລອນດອນ. ຢ່າງໃດກໍດີ ພວກທະນາຍຄວາມ ຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ ຂອງວິກກີລີກສ໌ ກໍໄດ້
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນະຄອນຫລວງແຄນແບຣາ ໃຫ້ເຂົ້າກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ ໃຫ້ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ມາ
ຍັງສະຫະລັດ. ອາສຊັງ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ໃນສະ ຖານທູດ ເອກົວດໍ ໃນລອນດອນ
ມາ ເປັນເວລາເຈັດປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນພະຫັດ ສັບປະດາແລ້ວນີ້. ນອກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງ
ອາດຈະໄດ້ປະເຊີນກັບການສືບສວນໃໝ່ ເລື້ອງຂໍ້ກ່າວຫາການຂົ່ມຂືນຊຳເລົາໃນສະ
ວີເດັນນຳ. ຟຽນ ເມີເຊີ້ ສົ່ງລາຍງານ ເລື້ອງນີ້ມາຈາກຊິດນີ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ສົ່ງໂຕ ຈູລຽນ ອາສຊັງ ມາໃຫ້ ຈາກອັງກິດ ຍ້ອນຂໍ້ ກ່າວຫາຕໍ່ບົດ
ບາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມລັບຂອງລັດຖະບານຮົ່ວໄຫລ ຄັ້ງໃຫຍ່ສຸດ
ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປີ 2010.
ອາສຊັງ ຊຶ່ງເກີດຢູ່ອອສເຕຣເລຍ ພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການ
ກະທຳຄວາມຜິດ ຖານລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໃນຄອມພິວເຕີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ລາວອາດຈະໄດ້
ຕິດຄຸກດົນເຖິງຫ້າປີ ຫາກແຕ່ວ່າມັນອາດສາມາດມີຂໍ້ຫາອື່ນ ຕື່ມໃສ່ທີຫລັງ ໂດຍພວກ
ໄອຍະການຕ່າງໆ.
ນອກນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຸລາການສະວີເດັນຍັງເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນກຳລັງສັນລະ ສູດ
ເບິ່ງຢູ່ ກ່ຽວກັບການສົງໄສດ້ານຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ ຂອງທະນາຍຄວາມ
ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະ.
ອາສຊັງ ໄດ້ຂໍເຂົ້າໄປລີ້ໄພ ຢູ່ໃນສະຖານທູດ ເອກົວດໍ ໃນລອນດອນ ໃນປີ 2012 ເພື່ອຫລີກເວັ້ນ ຈາກການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ໄປຍັງສະວີເດັນ ກ່ຽວ ກັບເລື້ອງຂໍ້ກ່າວ
ຫາໂຈມຕີທາງເພດ. ແຕ່ແລ້ວເອກົວດໍກໍໄດ້ຖອນການຂໍລີ້ໄພ ຂອງລາວທັນທີ ແລ້ວອະ
ນຸຍາດໃຫ້ຕຳຫລວດອັງກິດ ເຂົ້າໄປຈັບ ເອົາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ຮ່ວມຂອງວິກກີລີກສ໌ດັ່ງກ່າວໄດ້.
ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ອາສຊັງ ຊຶ່ງເກີດຢູ່
ໃນ Townsville ລັດ Queensland ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຕໍ່ແບບພິເສດໃດໆ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ ຊາວອອສເຕຣເລຍ ໃນຄະດີນັ້ນ ໂດຍການໃຫ້ການ ຊ່ອຍ
ເຫລືອແກ່ສະຖານກົງສູນດັ່ງກ່າວ ເພາະສະນັ້ນ ທ້າວອາສຊັງກໍຈະໄດ້ຮັບ ການອູ້ມ
ຊູແບບດຽວກັນ ຄືກັບຊາວອອສເຕຣເລຍທົ່ວໆໄປໃນກໍລະນີນີ້. ລາວຈະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດຕໍ່ແນວໃດເປັນພິເສດ. ລາວຈະຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ ຄືກັນ ກັບທຸກໆຄົນ ລາວ
ຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງແບບດຽວກັນກັບຄົນອື່ນໆທຸກໆຄົນ.”
ພວກປຸກລະດົມທັງຫລາຍ ໃນອອສເຕຣເລຍຖືວ່າ ການຈັບກຸມ ອາສຊັງ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ຈະສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄປຍັງສະວີເດັນ ຫລືສະຫະລັດ ນັ້ນ ເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ວຽກ ການລາຍງານຂ່າວແບບສືບສວນ.
ທ່ານ ເກຣກ ບານສ໌ ທະນາຍຄວາມຂອງອາສຊັງ ທີ່ເປັນຊາວອອສເຕຣເລຍ ພວມຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ແຄນແບຣາ ເຮັດຫລາຍໄປກວ່ານີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ກ່ຽວ. ທ່ານ ບານສ໌ ກ່າວວ່າ:
“ສະຫະລັດພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ຢາກໃຫ້ມີການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຄົນຜູ້ ນຶ່ງ ພຽງ
ແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນອອກມາ ຖ້າຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ແນວ ນັ້ນ ຕາມແນວ
ທາງພື້ນຖານຂອງຄຸນຄ່າເສລີນິຍົມ ຊຶ່ງແນ່ນອນກໍຄື ເສລີພາບ ໃນການປາກເວົ້າ ແລະ
ພວກນັກໜັງສືພິມອອສເຕຣເລຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຊາວອອສເຕຣເລຍທົ່ວໄປ
ຄວນມີຄວາມກັງວົນແທ້ໆ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ອັນ ເຢືອກເຢັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນອັນນີ້ ເພາະສະນັ້ນລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ແລະພວກນັກການເມືອງອອສເຕຣເລຍທັງ
ຫລາຍ ຈຶ່ງຄວນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນເລື້ອງນີ້.”
ຄຳຮ້ອງຂໍໃດໆ ໂດຍສະຫະລັດ ໃຫ້ສົ່ງໂຕ ອາສຊັງໄປໃຫ້ ຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປ ໂດຍຜ່ານ
ລະບົບສານຂອງອັງກິດ.
ຊາວອອສເຕຣເລຍຄົນນີ້ ມີກຳນົດຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າເພື່ອໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບການ ສົ່ງຜູ້
ຮ້າຍຂ້າມແດນມາໃຫ້ສະຫະລັດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນີ້ ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະ ພາທີ່ກຳລັງ
ຈະມາເຖິງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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