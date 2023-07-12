ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໂຄງການນິວເຄລຍອີຣ່ານໄດ້ຊັ່ງຊາວ່າເຕຫະຣ່ານຍັງສືບຕໍ່ເກືອບວ່າເຖິງຂັ້ນຜະລິດອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະມັດລະວັງຍ້ອນຍັງມີເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ພາໃຫ້ເປັນຫ່ວງ.
ການສະຫລຸບ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລາຍງານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄຳຖະແຫຼງຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍໂດຍຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທັງໝົດຕ່າງກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາອີກບໍ່ດົນສຳລັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ທີ່ຈະສາມາດ ຜະລິດອາວຸດໄດ້ ຖ້າຫາກມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານ ຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ຫຼື ODNI ກ່າວວ່າ “ອີຣ່ານ ຍັງບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການ ໃນເວລານີ້ເທື່ອ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ ໃນດ້ານການພັດທະນາອາວຸດ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຜະລິດກົນໄກນິວເຄລຍທີ່ສາມາດທົດລອງໄດ້.”
ແຕ່ລາຍງານກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອີຣ່ານ “ພວມເລັ່ງລັດ ໃນການຂະຫຍາຍ ໂຄງການນິວເຄລຍ… ແລະດຳເນີນກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານຍັບໃກ້ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດວັດສະດຸຟິສຊາຍທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງກົນໄກນິວເຄລຍຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈແລ້ວ.”