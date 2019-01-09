ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນ
ລັດຖະສະພາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນ ຄຳປາໄສ
ທາງໂທລະພາບ ທີ່ມີການຖ່າຍທອດທົ່ວປະເທດ ໂດຍເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະຝ່າ
ຕ່າງກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ແຕ່ພວກ
ທ່ານຍັງຢູ່ຫ່າງໄກກັນຫຼາຍ ທັງໃນເລື້ອງຂອບເຂດແລະ ລາຄາ ທີ່ມາດຕະການເຫລົ່າ
ນັ້ນຄວນຈະເປັນ.
ການປະເຊີນໜ້າດັ່ງກາວ ໄດ້ປິດນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລັດຖະບານກາງລົງ ນັບແຕ່ວັນທີ 22
ກັນຍາ ຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ຈາກທຳນຽບຂາວວ່າ ຂຶ້ນ
ຢູ່ກັບພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຈະ “ຮັບຜ່ານຮ່າງງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອປ້ອງກັນຊາຍ
ແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະເປີດລັດຖະບານຄືນໃໝ່.” ທ່ານໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຢ່າງວອງໄວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ແລະທ່ານໄດ້ເຊີນບັນດາຜູ້
ນຳຢູ່ໃນລັດຖະສະພາໄປສົນທະນາຫາລືໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕອບຮ່ວມກັນຕໍ່ຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳນັ້ນ ປະທານສະ
ພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ
ຊູເມີຣ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ໄດ້ຮັບຜ່ານໄປແລ້ວນັ້ນວ່າ ຈະເປີດລັດຖະບານຄືນໃໝ່ ແລະກໍ ໃຫ້ເງິນ ໃນການຮັກ
ສາຊາຍແດນ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການປິດລັດຖະບານຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ກໍເພາະວ່າ
ທ່ານທຣຳປະຕິເສດທີ່ຈະລົບລ້າງຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ໃນການຂໍເງິນ 5 ພັນ 7 ຮ້ອຍ
ລ້ານໂດລາ ເພື່ອນຳໄປສ້າງກຳແພງຢູ່ຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າກ່າວວ່າ ມີລາຄາແພງ ແລະບໍ່ໄດ້ຜົນ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ຊອກຫາເຫດຜົນ ເພື່ອມາໂຕ້
ແຍ້ງວ່າ ການບໍ່ມີກຳແພງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຜູ້
ເຄາະຮ້າຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ຈາກນ້ຳມືຂອງພວກຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ແລະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍປ່ອຍໃຫ້ຢາເສບຕິດເປັນຈຳ
ນວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ “ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກ
ສັງຫານຢ່າງທາລຸນໂດຍພວກທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
ແລະຊີວິດຂອງອີກຫຼາຍພັນຄົນຈະສູນເສຍໄປ ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ປະຕິບັດແຕ່ດຽວ
ນີ້. ນີ້ແມ່ນວິກິດການມະນຸດສະທຳ ວິກິດການຂອງຈິດໃຈ ແລະວິກິດການຂອງ
ວິນຍານ.”
ທ່ານກ່າວວ່າອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີ ຍ້ອນຢາເສບຕິດ ໂດຍສະ
ເພາະເຮໂຣອິນ ສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ານກ່າວວ່າ ເຂົ້ມາໃນສະຫະລັດຜ່ານທາງຊາຍແດນ
ພາກໃຕ້.
ລາຍງານຂອງເດືອນຕຸລາ 2018 ໂດຍອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດສະຫະລັດ ໄດ້
ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຢາເສບຕິດຕ່າງໆ ຮວມທັງ
ສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ກ່າວເຖິງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ນັ້ນກໍຄືເຮໂຣອິນ ເຟັນ
ຕານິລ ຢາບ້າ ແລະໂຄເຄນ. ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ລາຍງານກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ຢາແມ່ນຜ່ານເຂົ້າມາຕາມດ່ານກວດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໂດຍ
ທາງລົດ ຊຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດຢັບຢັ້ງໄດ້ໂດຍກຳແພງຊາຍແດນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ກ່າວຫາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ບໍ່ຮັບຮູ້ອັນທີ່ທ່ານ
ຮ້ອງວ່າ “ວິກິດການ” ຢູ່ຊາຍແດນ ແລະກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດຕໍ່ການໃຫ້
ທຶນສະໜັບສະໜູນທຶນ ແກ່ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ແລະອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າກຳ
ແພງ “ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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