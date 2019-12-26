ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດບໍ່ໄດ້ສົ່ງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຂອງຂວັນວັນ ຄຣິສມັສ” ໃຫ້ ສະຫະລັດ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍບໍ່ແມ່ນໃນວັນຄຣິສມັສ, ແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ປາກົດວ່າຍັງໄກຈາກການຖືກແກ້ໄຂ ໃນຂະນະທີ່ຂີດເສັ້ນຕາຍທ້າຍປີຂອງ ພຽງຢາງ ສຳລັບການເຈລະຈານິວເຄລຍ ກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ໄດ້ມີການຄາດເດົາຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດດຳເນີນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບໃນລະຫວ່າງລະດູວັນພັກນີ້, ຫລັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາແບບກຳກວມໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າຈະສົ່ງ “ຂອງຂັວນວັນຄຣິສມັສ” ໃຫ້ ສະຫະລັດ.
ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານການທົດລອງອາວຸດຕ່າງໆໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນວັນ ຄຣິສມັສ, ແລະ ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍບໍ່ໄດ້ທຳການວິພາກວິຈານທີ່ສຳຄັນໃດໆ ກ່ຽວກັບ ສະຫະລັດ ຈົນຮອດຕອນທ່ຽງຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ການມິດງຽບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ແກ່ຍາວ. ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕັ້ງຂີດເສັ້ນຕາຍທ້າຍປີສຳລັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອຜ່ອນເບົາການຢືນຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການເຈລະຈານິວເຄລຍທີ່ຢຸດຊະງັກນັ້ນ. ສອງເຫດການທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕາຕະລາງການເມືອງພາຍໃນຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍອາດຈະຊ່ວຍພິຈາລະນາຈຸດປະສົງຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເຊັ່ນກັນ.
ກ່ອນໝົດປີນັ້ນ, ພັກລັດຖະບານຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກການເມືອງອາວຸໂສ, ຜູ້ທີ່ອາດປະກາດການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການກ່າວຄຳປາໄສວັນປີໃໝ່ ປະຈຳປີຂອງຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກໍຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເຊັ່ນກັນ. ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານເມື່ອປີກາຍນີ້, ທ່ານ ກິມ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຈະນຳພາປະເທດຂອງທ່ານ “ໃນທິດທາງໃໝ່” ຖ້າການເຈລະຈານິວເຄລຍ ຍັງຄົງຢຸດຊະງັກຢູ່.
ໃນທາງເລືອກທີ່ເປັນການທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ທ່ານ ກິມ ອາດປະກາດ, ອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະນັ້ນກໍແມ່ນ: ການຢຸດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຍົກເລີກການເຈລະຈາຕ່າງໆກັບ ສະຫະລັດ ຫຼື ສືບຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກ ແລະ ລະເບີດນິວເຄລຍ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານການກະກຽມຕ່າງໆສຳລັບການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງໃຫຍ່ຫຼາຍອາທິດມາແລ້ວ.
ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງ “ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ແທ້ຈິງ” ຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍກົງ. ໃນເດືອນທັນວານີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງເຄື່ອງຈັກສອງໜ່ວຍ, ເຊິ່ງປະກົດວ່າແມ່ນສຳລັບຈະຫຼວດໄລຍະໄກ.