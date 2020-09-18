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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂທເລໂດ ມີຢູ່ ແຕ່ກໍບໍ່ຮຸນແຮງ

Toledo Ohio

ການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ເມືອງໂທເລໂດ ໃນລັດໂອຮາຍໂອ ມີຜົນກະທົບຄືກັນກັບເມືອງອື່ນໆໃນສະຫະລັດ. ທ່ານສົມກຽດ ເທບສຸຣິນທອນ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເມືອງໂທເລໂດ ກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ມີຢູ່ແຕ່ກໍບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ. ທ່ານສົມກຽດກ່າວວ່າ:

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ສຽງທ່ານສົມກຽດ ເທບສຸຣິນທອນ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


“ກໍມີຜົນກະທົບ ແຕ່ວ່າມັນເມືອງນ້ອຍ ແລະຄົນບໍ່ແອອັດ ສະນັ້ນແຫຼະກໍເລີຍກະທົບກັນໄປແບບທີ່ວ່າທຳມະດາ ກໍບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າ ຮຸນແຮງໜາ.”

ເມືອງໂທເລໂດ ເປັນຫົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ໃນລັດໂອຮາຍໂອ ຮອງຈາກໂຄລຳບັສ, ຄລີບແລນ ແລະຊິນຊະເນຕີ. ອີງຕາມໂຕເລກຂອງທາງການແລ້ວ ລູກາສຄາວຕີ້ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງ
ເມືອງໂທເລໂດ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ 6,874 ຄົນ ແລະເສຍຊີວິດ 350 ຄົນ.

ບໍ່ມີຂ່າວວ່າ ມີຄົນລາວໃນເມືອງໂທເລໂດ ຕິດໂຄວິດ-19 ອາດເປັນຍ້ອນຄົນລາວມີບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຄືມີຢູ່ປະມານເກົ້າຫາສິບຄອບຄົວ ແລະຄົນເອເຊຍກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນເມືອງນີ້ ທ່ານສົມກຽດເວົ້າວ່າ ແມ່ນເປັນຄົນຟີລິບປິນ:

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ສຽງທ່ານສົມກຽດ ເທບສຸຣິນທອນ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


“ຟີລິບປິນແມ່ນທີນຶ່ງ ຕໍ່ມາຈີນ ຕໍ່ມາຫວຽດນາມ ຕໍ່ມາຈຶ່ງແມ່ນອິນໂດເນເຊຍມາເລເຊຍ.”

ອີງຕາມການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວປີ 2010 ແລ້ວ ເມືອງໂທເລໂດ ມີປະຊາກອນຢູ່ເກືອບ 275,000 ຄົນ.

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