ສຫລ ເຜີຍແຜ່ລາຍຊື່ຂອງນັກການເມືອງ ຣັດເຊຍ ແຕ່ບໍ່ມີການລົງໂທດໃໝ່ໃດໆ

ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ບັນຊີລາຍຊື່ພວກນັກການເມືອງ
ແລະນັກ ທຸລະກິດຣັດເຊຍ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ
ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ທີ່ທາງລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດຂຶ້ນ
ພ້ອມທັງສາຍພົວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນໆຂອງໂລກ
ແລະມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຢູ່.
ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ບໍ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດໃໝ່ໃດໆ ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນ
ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍຕາມ.
ໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ລັງເລໃນການ
ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານດ້ວຍຄະແນນສຽງເກືອບເປັນເອກກະສັນ
ໂດຍລັດຖະສະພາ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນການເຂົ້າແຊກແຊງການ
ເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະ ລັດ ໃນປີ 2016. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຕອນນັ້ນວ່າ
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ແມ່ນ “ໄດ້ລ່ວງລ້ຳຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ອຳນາດຝ່າຍບໍລິຫານ, ເປັນ
ການເສຍປຽບໃຫ້ພວກບໍລິສັດອາເມຣິກັນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາໃນຢູໂຣບ.”
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ 180 ມື້ ທີ່ຈະປະກອບລາຍຊື່
ທີ່ຮວມທັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຣັດເຊຍ ທ່ານດິມິທຣີ ແມດວີເດັຟ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຝ່າຍສືບລັບນຳ.
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາພວກນັກທຸລະກິດ ກໍມີ ທ່ານ ໂອເລັກ ດີຣີປັສກາ (Oleg Deripaska)
ຜູ້ມີອິດທິພົນຂອງບໍລິສັດອາລູມີນຽມ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Sberbank,
ທ່ານເຈີມັນ ເກຣຟ (German Gref), ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Gazprom,
ທ່ານ ອາເລັກເຊ ມິລເລີ (Alexie Miller).
ກົດໝາຍທີ່ອອກໃນເດືອນສິງຫາດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ
ທຳການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ມີມີສ່ວນພົວພັນ “ຢ່າງສຳຄັນ” ກັບພາກສ່ວນການ
ສືບລັບໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ແຈ້ງ
ໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບວ່າ ຕົນຈະບໍ່ມີການລົງໂທດໃດໆ ແບບນີ້ເລີຍ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ເຮເຕີ ນາວເອີຣດ ໄດ້ກ່າວໃນ
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ກະວ່າ “ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ລົບລ້າງແຜນການ ຫຼືບໍ່ ກໍໄດ້ປະກາດທີ່ຈະຊື້ໃນວົງເງິນຈຳນວນເງິນຫຼາຍພັນ
ລ້ານໂດລາ ອຸບປະກອນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ.”
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