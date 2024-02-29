ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນຜູ້ຊາຍອາຍຸ 81 ປີທີ່ “ແຂງແຮງ, ຫ້າວຫັນ, ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ຜູ້ທີ່ຍັງເໝາະສົມທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ຢ່າງປະສົບຄວາມສຳເລັດ,” ແພດຂອງທ່ານ, ດຣ. ເຄວິນ ໂອຄອນເນີ, ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍທຳນຽບຂາວເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ລຸນຫຼັງການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຂອງທ່ານ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ໂອຄອນເນີ ໄດ້ກ່າວລຸນຫຼັງການໄປສູນການແພດທະຫານແຫ່ງຊາດ ວອລເທີ ຣີດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີຮູ້ສຶກດີ, ແລະ ການກວດສຸຂະພາບຂອງປີນີ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງໃໝ່. ທ່ານຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ຫຼື ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃດໆ.”
ການກວດສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວລວມມີ ການປຶກສາຫາລືກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາຍຕາ, ແຂ້ວ, ການຮັກສາກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື້ອ, ກາຍະບຳບັດ, ປະສາດ, ຢານອນຫຼັບ, ຫົວໃຈ, ລັງສີວິທະຍາ ແລະ ຜິວໜັງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງດຣ. ໂອຄອນເນີ.
ມັນແມ່ນການກວດກາຮ່າງກາຍຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ, ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ອາຍຸຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ