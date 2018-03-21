ລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໂຮງງານແລະໂຄງການ
ພັດທະນາໃດ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງ
ທ່ຽວຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ມາດຕະການສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ຄືຈະບໍ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໂຮງງານແລະໂຄງການພັດທະນາໃດ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການກະທົບເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ເມືອງ ຫຼືສະຖານທີ່ ທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ ບໍ່ຄວນພັດທະນາ ການຜະລິດໃດໆ ທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກຳບໍ່ວ່າຈະແມ່ນການຜະລິດທາງດ້ານ
ຫັດຖະກຳ ທາງດ້ານຕ່າງໆທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ສົມມຸດວ່າ ຖ້າມີແຫຼ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີແລະຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ກໍບໍ່ຄວນຈະມີໂຮງງານທີ່ໄປຜະລິດວັດສະດຸ ກໍ່ສ້າງ
ໃດນຶ່ງ ທີ່ມັນສ້າງຜົນກະທົບ ແລະມົນລະພິດຕໍ່ບັນຍາກາດຕໍ່ອາກາດຢູ່ໃນເຂດທ່ອງ
ທ່ຽວອັນນັ້ນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ກໍຍອມຮັບວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີການບຸກລຸກ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງຊາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຜູ້ທີ່
ບຸກລຸກ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນບັນດາພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງແລະ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍທີ່ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດກໍບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນ
ເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີທ່ອງທ່ຽວ2018 ຊຶ່ງຈະດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະ
ນາປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖານບັນເທີງແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຍັງຈະສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໆ ສຳລັບຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນທົ່ວປະເທດດ້ວຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄາຣາວານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈົນໄພ ການສ້າງຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວໃນທຸລະກິດ ບໍລິການ
ນຳທ່ຽວ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແລະມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂອງບັນດາໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ພັດຕາຄານ ຮ້ານອາຫານສວນອາຫານ ແລະຮ້ານ
ກິນດື່ມໃນທົ່ວປະເທດ.
ທາງການລາວໄດ້ຈັດພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນແລງ
ວັນທີ28 ຕຸລາ 2017 ໂດຍມີທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ
ໃນພິທີ ແລະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດດຽວກັນກັບບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ
ປະຈຳປີ 2017 ແລະພິທີການຄັ້ງນີ້ ກໍຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນສື່ມວນຊົນແລະແຂກຕ່າງ
ປະເທດຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະພູມິພາກອື່ນໆ ຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າ
ຮ່ວມດ້ວຍ.
ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເຂົ້າ
ມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ໃນລາວ
ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານ ໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳ
ແລະງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ໃນ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນການຈັດຄາຣາວານ
ລົດທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້.
ບຸນມະໂຫລານການສະແດງສິນລະປະ ວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງບັນດາເຜົ່າ
ການແຂ່ງລົດວິບາກ ກິດຈະກຳປີນໜ້າຜາ ການຈັດງານວັນລາວ ໃນຕ່າງປະເທດ
ເຊັ່ນ: ໄທ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ທີ່ທາງການລາວເຊື່ອວ່າ ຈະດຶງ
ດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທາງດ້ານທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ
ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໃນປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 9.8 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອາຊຽນ ດ້ວຍກັນນັ້ນ ຖືກເປັນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່
ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ສ່ວນສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
(ATRA)ລາຍງານວ່າ ລາຍຮັບໃນພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຍັງມີອັດຕາສະເລ່ຍ
ທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ລາຍຈາກຮັບພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ
ຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP)
ຫາກແຕ່ ລາຍຮັບຂອງລາວກັບມີອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 7 ເປີເຊັນ ສະນັ້ນ ການທີ່ຈະດຶງ
ເອົາພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນໃນປີ 2018 ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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