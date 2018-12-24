ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ພວມຖືກປິດເປັນບາງສ່ວນໄປຈົນຮອດຢ່າງໜ້ອຍວັນພະຫັດ
ນີ້, ແລະ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະດົນກວ່ານີ້ຫຼາຍມື້ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັດກັບການຮຽກຮ້ອງຂໍທຶນ ສຳລັບ
ການສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ
ກໍຍັງຄົງຄັດຄ້ານຍ່າງເດັດຂາດຢູ່ຄືເກົ່າ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ວິທີທີ່ສຳ
ຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາພວກແກັ່ງຄົນບໍ່ດີ, ຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາຊະ
ຍາກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ຕ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ດັ່ງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ດີ, ເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີກຳແພງ.”
ຜູ້ນຳລະດັບສອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງ ຈາກລັດ ອີລີນອຍ ທ່ານ ດິກ
ເດີບິນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງແມ່ນວັນທຳອິດຂອງ
ການປິດລັດຖະບານວ່າ “ໃນຕອນທ່ຽງຄືນ, ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ
ປິດລັດຖະບານ ຍ້ອນການຮຽກຮ້ອງສຳລັບກຳແພງຊາຍແດນຍຸກ ເມດີອີໂວ ຂອງທ່ານ.
ນີ້ແມ່ນເລື່ອງບ້າ ແລະ ໂຫດຮ້າຍທາລຸນ.”
ການປິດລັດຖະບານຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທີ 4 ໃນ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ລັດຖະສະພາ
ແລະ ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນເງິນທີ່ລັດຖະບານກາງ
ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຍ້ອນແນວນັ້ນການຄັດຄ້ານຕ່າງໆ, ການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອະນຸມັດ
ທຶນກ່ອນຂີດເສັ້ນຕາຍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງການຢຸດການບໍລິການ ແລະ ປະຕິບັດ
ງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ເບິ່ງຄືວ່າການປິດລັດຖະບານ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສະ
ພາສູງ ເຊິ່ງນຳໜ້າໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານ
ຊົ່ວຄາວຢ່າງເປັນເອກະສັນ. ດັ້ງເດີມແລ້ວ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານການສະໜັບ
ສະໜູນສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເງິນທຶນ ສຳລັບການຮັກສາ
ເຂດຊາຍແດນໂດຍລວມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັດແຍກເງິນທຶນ ສຳລັບສ້າງກຳແພງໄວ້ຕ່າງຫາກ.
ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດມັນຢ່າງເດັດຂາດ, ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດເງິນທຶນ 5 ຕື້
ໂດລາໄວ້ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງກຳແພງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທາງວິດີໂອ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ “ປະ
ເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ.. ດ້ວຍກຳ
ແພງ ຫຼື ຮົ້ວເຫຼັກ ຫຼື ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຢາກເອີ້ນມັນ.”
ສະພາຕ່ຳທີ່ນຳໜ້າໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານ
ພ້ອມກັບເງິນທຶນ ສຳລັບສ້າງກຳແພງດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ມາດຕະການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້
ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍພໍ ເພື່ອຜ່ານສະພາສູງ, ບ່ອນທີ່ພັກເດໂມແຄຮັດ ໄດ້ຕຽມຕົວ
ຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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