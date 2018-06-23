ການເຈລະຈາສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ຊູດານໃຕ້ ທ່ານຊາລວາ ເຄີຣ ກັບ
ຫົວໜ້າພວກກະບົດ ທ່ານເຣັກສ໌ ມາຊາຣ ໄດ້ເສັດສິ້ນລົງໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງຢູ່
ໃນນະຄອນອາດິສ ອາບາບາ ແຕ່ບຸກຄົນສຳຄັນທັງສອງອາດພົບປະກັນໜ້າອີກໃນ
ຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນອາທິດໜ້ານີ້ຢູ່ໃນນະຄອນກາຕຸມ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວຊູດານໃຕ້ ທ່ານໄມເກີລ ມາກູຍເອ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບໄປຍັງ
ເມືອງຈູບາ ຈາກນະຄອນອາດິສ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ສະພາ
ຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງກຸ່ມ IGAD ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມໃນຂົງເຂດໄດ້ປະກາດກອງປະຊຸມ
ລະດັບສູງໃຫ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມ IGAD ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເຄີຣ ແລະທ່ານມາຊາຣ ດຳ
ເນີນການເຈລະຈາໃນດ້ານທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ແລະພົບປະກັນອີກໃນນະຄອນ
ຫຼວງຂອງຊູດານໃນອາທິດໜ້ານີ້ ໂດຍທີ່ການພົບປະກັນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ ໃນອານາອາດຈະ
ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄນໂຣບີ.
ທ່ານມາກູເອ ກ່າວວ່າ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ IGAD ໄດ້ຕັດສິນວ່າລະບຽບການ
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນນັ້ນ ຄວນເປັນລະບຽບການທີ່ຕ່າງກັນກັບ ລະບຽບການທີ່ຍັງບໍ່
ທັນເຫັນພ້ອມກັນເທື່ອ ແລະການທີ່ຈະເອົາຂໍ້ທີ່ເຫັນພ້ອມນໍາ ກັນໃດໆ ໄປໃຊ້ຕໍ່ຝ່າຍໃດ
ກໍຕາມ ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາຂອງຊູດານໃຕ້.”
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າແກ່ທັງທ່ານເຄີຣ ແລະທ່ານມາຊາຣ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກ ລົງໄດ້
ບັນລຸກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງພວກທ່ານໃນນະຄອນອາດິສ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ຊາຍທັງສອງທ່ານແມ່ນເປັນໃຈກາງຂອງສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2013
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວຊູດານໃຕ້ ຫຼາຍກວ່າສີ່ລ້ານຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມາກູເອ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຄີຣ ແລະທ່ານມາຊາຣ ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນວ່າ
ຈະເຮັດວຽກທີ່ກ້າວໄປສູ່ການຍຸດຕິການຂັດແຍ້ງລົງນັ້ນ ທາງລັດຖະບານ ກໍຍັງພ້ອມທີ່
ຈະເຫັນທ່ານມາຊາຣ ໄປນັ່ງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຂອງລັດຖະບານຂ້າມຜ່ານເລີຍ.
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