ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ 'ບໍ່ມີກໍານົດເສັ້ນຕາຍ' ໃນການຍົກຍ້າຍຄົນ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ

ລັດຖະບານສະຫະລັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ, ຜູ້ມີສະຖານະພາບເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນຂອງສະຫະລັດ, ພັນທະມິດ ແລະຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຄົນອື່ນໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະກາຍວັນເສັ້ນຕາຍໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ໃນການຖອນກຳລັງທະຫານອາເມຣິກາອອກຈາກ ອັຟການິສຖານກໍຕາມ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ (Antony Blinken) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ບໍ່ມີກຳນົດວັນເສັ້ນຕາຍໃນການເອົາຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຊາວອັຟການິສຖານທີ່ຕ້ອງການໜີອອກຈາກ ປະເທດໄປ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫານີ້."
"ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກລືມ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າເນັ້ນຢໍ້າຂອງທ່ານ ບລິງເກັນໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ແລະດັ່ງທີ່ຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ທຸກເຄື່ອງມືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການທູດ, ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ເພື່ອກົດດັນພວກຕາລີບານໃຫ້ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອອກປະເທດໄດ້."
ຕະຫຼອດວັນພຸດວານນີ້ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທຳນຽບຫ້າແຈແລະທຳນຽບຂາວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິເສດຄໍາຕໍາໜິກ່ຽວກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ທີ່ປະຕູ ເຂົ້າສະໜາມບິນກາບູລ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກຍ້າຍ ຫຼືຊ່ວຍເອົາຄົນອອກໄດ້ປະມານ 82,300 ຄົນອອກໂດຍໃຊ້ຖ້ຽວບິນທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະຂອງພັນທະມິດຕົນຊຶ່ງເປັນການຍົກຍ້າຍຄົນອອກໂດຍໃຊ້ເຮືອບິນຄັ້ງນຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ, ສະຫະລັດໄດ້ຍົກຍ້າຍຄົນອອກຈາກປະເທດ ນັ້ນປະມານ 88,000 ຄົນ, ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານນາງ ເຈນ ຊາກີ (Jen Psaki) ໂຄສົກປະຈໍາທຳນຽບຂາວກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການເອົາຄົນຍົກຍ້າຍ ອອກ ດ້ວຍທາງອາກາດຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດໃນປະຫວັດສາດ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຟັງແຕ່ເທົ່ານັ້ນກໍຮູ້ໄດ້ແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີປານໃດ."
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດວ່າ "ມັນເປັນການຍາກຫລາຍທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສັບສົນແລະອັນຕະລາຍຂອງການດໍາເນີນຄວາມພະຍາ ຍາມນີ້ວ່າ ມັນມີຫລາຍປານໃດ." "ພວກເຮົາປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກັນດານຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະປະເທດ ທີ່ດຽວນີ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກຕາລີບານ, ໂດຍທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແທ້ໆວ່າ ອາດຈະຖືກໂຈມຕີ ໂດຍ ພວກໄອຊີສ-ເຄ (ISIS-K). ພວກເຮົາມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນທຸກດ້ານ, ແຕ່ ວ່າອັນນີ້ມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍ."
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໄດ້ປະກາດຄຳເຕືອນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ.
[[ https://af.usembassy.gov/security-alert-embassy-kabul-afghanistan-august-25-2021/ ]]