ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການປິດລ້ອມ ກາຕ້າ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ເຈລະຈາ ກັບກຸ່ມ ທີ່ນຳພາ ໂດຍຊາອຸດີ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກັບຄືນໄປຍັງ
ນະຄອນ Doha ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອພົບປະ ກັບ ກະສັດຂອງກາຕ້າ Sheikh Bin
Hamad Al-Thani ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວຫຼ້າສຸດ ໃນການບິນກັບໄປກັບມາ ໃນດ້ານ
ການທູດ ອີກຮອບນຶ່ງ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງ ກາຕ້າ
ແລະ ກຸ່ມນຶ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍ ປະເທດ ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ
ເອມີເຣັດສ, ບາເຣນ ແລະ ອີຈິບ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວຫາ ກາຕ້າ ວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ Doha ບັນຊີ 13 ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ ໄດ້ຕັດສາຍ
ພົວພັນທາງການທູດ ກັບກາຕ້າ ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ນີ້. ກາຕ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນ
ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຈລະຈາ ແຕ່ຈະບໍ່ຍອມສະຫລະອະທິປະໄຕຂອງຕົນ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ພົບປະກັບ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຈາກກຸ່ມທີ່ນຳພາໂດຍສາອຸດີ
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນນະຄອນ Jeddah ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ
ພາຍຫລັງການພົບປະນັ້ນ. ກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງ
ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັດສ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ຂອງບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງ ຈະຕ້ອງໃຫ້ໄປເກີນກວ່າ ເລື່ອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນແກ່ກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆທັງໝົດ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງກາຕ້າ ທ່ານ
Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ກ່ອນໜ້າໃນສັບປະດານີ້ແລ້ວ
ທ່ານTillerson ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ກາຕ້າ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ Doha ເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂເລື່ອງ
ການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທາງດ້ານການເງິນ.
ແຕ່ກຸ່ມນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າ ຊາບຊຶ້ງຄວາມພະຍາຍາມ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະລັດ
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນອັງຄານມື້ກ່ອນນີ້ “ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ” ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຈະຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ “ການເອົາຈິງເອົາຈັງ” ຂອງກາຕ້າ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ
ການໃຫ້ທຶນຮອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ສະຫະລັດ ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ອາດເປັນຜົນເສຍຫາຍແກ່ທະຫານ
ຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ແລະ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ
ອິດທະພົນຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້. ກາຕ້າ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດສະຖານທີ່
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບສະຫະລັດ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ຊຶ່ງພວກເຮືອບິນ ຈາກ
ກຸ່ມແນວໂຮມ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນ ເປີດສາກການໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານ ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ.
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