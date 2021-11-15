ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ປະທ້ວງໃນປະເທດໄທໃນວັນອາທິດວານນີ້ເພື່ອຕອບ ໂຕ້ຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ກ່າວວ່າ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບລະບອບປົກຄອງ ທີ່ມີກະສັດແມ່ນຜິດກົດຫມາຍ. ມີຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນກັບຕຳຫຼວດທີ່ບາງກອກ.
ສານລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີການຕັດສິນໃຫ້ນັກເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ 3 ຄົນ ຄື ອາໂນນ ນາມປາ, ພານຸພົງ ຈາດນົກ ແລະປານຸໄຊ ສິທິຈິຣະ ວັດຕະນະກຸນ ວ່າໄດ້ແນໃສ່ໂຄ່ນລົ້ມ ການປົກຄອງທີ່ມີກະສັດເປັນປະມຸກໃນເວລາທີ່ກ່າວຄຳປາໄສໃນເດືອນສິງຫາ 2020.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ 10 ຂໍ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິຮູບສະຖາບັນກະສັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕາ 112 ທີ່ເອີ້ນວ່າກົດ ໝາຍໝິ່ນປະໝາດກະສັດທີ່ເຮັດໃຫ້ການວິພາກວິຈານລະບອບການປົກຄອງຂອງກະສັດໄດ້ຮັບໂທດອາຍາ. ຂໍ້ກ່າວຫານີ້ມີໂທດຈຳຄຸກນານເຖິງ 15 ປີ.
ທ່ານການ ສັງທອງ (Kan Sangtong) ເປັນນັກສັງເກດການທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການໄອລໍ (iLaw), ຊຶ່ງເປັນອົງການສິດທິມະນຸດຂອງໄທ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຄາດວ່າມີການປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບສະຖາບັນກະສັດ.
“ຄຳຕັດສິນຂອງສານລັດຖະທຳມະນູນເຮັດໃຫ້ພວກໂຮມຊຸມນຸມໂກດເຄືອງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມປະຕິຮູບການກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 112,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານການ ສັງທອງ.
ບັນດາກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານໄດ້ວາງແຜນທຳການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ອານຸສາວະລີປະຊາທິປະໄຕຂອງບາງ ກອກ ແລະຈະສິ້ນສຸດລົງທີ່ສະໜາມຫຼວງ, ບ່ອນທີ່ພະລາຊະວັງໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ.
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