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ວັນຈັນ, 10 ຕຸລາ 2022
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ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕື່ມ​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຈາກ​ແຫຼມ ເກົາຫຼີ

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ຈໍ​ໂທ​ລະ​ພາບທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ດ້ວຍ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ ໂຊ​ລ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, 9 ຕຸ​ລາ 2022.

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ ໃນ​ວັນ​ກ່ອນ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ ການ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ພັກ​ກຳ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ ສະ​ເພາະ​ກິດ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງ​ນ້ຳ​ອາ​ທິດ​ທີ​ສອງ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້. ການ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໃນ​ທະ​ເລນອກ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໂດຍ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ປານ​ກາງ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຂ້າມ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ ນັ້ນ, ຖືກ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໂດຍ ພຽງ​ຢາງ​ ວ່າ​ເປັນ “ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ເປັນ​ແງ່​ລົບ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ​ຕໍ່​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ນັ້ນ.”

ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ສອງ​ລູກ​ຖືກ​ຍິງ​ຕອນ​ເຊົ້າລະ​ຫວ່າງ 1:48 ແລະ 1:58 ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ຈາ​ກ​ເຂດ​ມຸນ​ຈອນ ໄປ​ຫາ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ອີກ​ໃນ​ຊື່​ນຶ່ງ​ດັ່ງ​ວ່າ​ແມ່ນທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າມັນໄດ້​ບິນໄປ 350 ກິ​ໂລ​ແມັດ ແລະ ບິນ​ຂຶ້​ນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ 90 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ ໂຕ​ຊິ​ໂນະ ໂອ​ໂນະ ກໍໄດ້​ປະ​ກາດ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ຍິງອອກຕອນ​ເຊົ້າເວ​ລາ​ປະ​ມານ 1:47 ແລະ 1:53, ​ມັນໄດ້​ຕົກ​ຢູ່ນອກ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ບິນ​ປະ​ມານ 350 ກິ​ໂລ​ແມັດ ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ 100 ກິ​ລ​ໂລ​ແມັດ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ວ່າ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ນັ້ນ ​ຖືກ​ຍິງ​ຈາກ​ເຮືອ​ດຳ​ນ້ຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງມີ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່.

ເມືອງ ມຸນ​ຈອນ, ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ນັ້ນ, ມີ​ຖານ​ທັບ​ເຮືອ​ທີ່​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ປັບ​ປຸງ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ລ, ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ​ໃນ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຍຸດ​ທະ​ວິ​ທີ​ຂ​ອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ທີ່ຮູ້​ຈັກ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຊື່ KN-25 ຫຼື ສິ່ງ​ທີ່​ສື່ມວ​ນ​ຊົນ​ເກົາຫຼີ ​ເໜືອ ໄດ້​ເອີ້ນ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ວ່າລະ​ບົບ​ຍິງ​ຈະຫຼວດ “ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່” ຫຼາຍ​ລູກ. ມັນ​ຖືກ​ຄິດວ່າ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ສອງ​ຄັ້ງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັ​ດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ USS Ronald Raegan ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ໄປ​ຄືນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງ​ນ້ຳ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ ຍີ່​ປຸ່ນ.

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸກ​ເສີນ​ນັ້ນ, ສະ​ພາຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ຢ່າງ​ແຮງ ​ຕໍ່​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ປານ​ກາງ ນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ກໍ່​ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ ທີ່​ລະ​ເມີດ​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 7 ໃນ​ຮອບ 15 ວັນ, ເປັນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ອາ​ວຸດ​ໃນ​ປີນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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