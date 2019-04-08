ບໍລິສັດຜະລິດລົດ ນິສສັນ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໄລ່ອະດີດປະທານ ຄະນະກຳມະການ ທ່ານ
ຄາລັອສ ກອນ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານອີກຄົນນຶ່ງເຊິ່ງແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນ
ທ່ານ ເກຣັກ ແຄລລີ ຜູ້ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການກ່າວຫາ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ບັນດາຫຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິສັດ ນິສສັນ ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບມາດຕະການໃນວັນຈັນວານນີ້
ຫຼັງຈາກສາມຊົ່ວໂມງຂອງການປະຊຸມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຢູ່ໂຮງແຮມ ໂຕກຽວ. ທັງ
ສອງຄົນ ທ່ານ ກອນ ແລະ ທ່ານ ແຄລລີ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.
ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ທ່ານຮິໂຣໂຕະ ໄຊກາວະ ແລະ
ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ ນິສສັນ ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດດ້ວຍການກົ້ມຫົວ ແລະ
ຄຳນັບຕໍ່ບັນດາຜູ້ມີຫຸ້ນສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ.
ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນສ່ວນຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຈາກ ຝຣັ່ງ ປະທານຂອງ
ບໍລິສັດ ເຣີໂນລຕ໌ SA ທ່ານຊັງ ໂດມີນິກ ເຊີນາຣຕ໌ ໃຫ້ກຳຕຳແໜ່ງແທນທ່ານກ່ອນ.
ບໍລິສັດ ເຣີໂນລ ເປັນເຈົ້າຂອງ 43 ເປີເຊັນ ຂອງບໍລິສັດນິສສັນ.
ທ່ານ ກອນ ຖືກຄວບຄຸມຕົວກ່ອນໜ້ານີ້ໃນເດືອນພະຈິກ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສົງໄສລວມຫົວ
ແຈ້ງລາຍໄດ້ໃນບໍລິສັດ ນິວສັນ ຂອງທ່ານຕ່ຳລົງ ໂດຍປະມານ 50 ເປີເຊັນ ໃນລະ
ຫວ່າງປີ 2010 ແລະ 2015.
ທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຈາກເງິນປະກັນຕົວ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ ແລະໄດ້ຖືກຈັບຄືນອີກ
ເປັນເທື່ອທີສີ່ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ດ້ວຍຂໍ້ກ່າວຫາໃໝ່ ທີ່ສາຂາບໍລິສັດລົດຍົນ ນິສສັນ
ໄດ້ໂອນເງິນ 5 ລ້ານໂດລາຈາກຮ້ານຂາຍລົດແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ປະເທດ ໂອມານ ໄປຫາບໍລິ
ສັດທີ່ຄວບຄຸມທັງໝົດໂດຍ ທ່ານ ກອນ.
ການກັກຂັງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກອະນຸມັດໄປຈົນຮອດວັນທີ 14 ເມສາ ແຕ່ອາດຈະຕໍ່
ອອກໄປອີກ. ການດຳເນີນຄະດີຂອງ ທ່ານ ກອນ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດອອກມາເທື່ອ.
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