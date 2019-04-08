ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ບໍ​ລິ​ສັດ​​ ​ນິ​ສ​ສັນ ໄລ່​ທ່າ​ນ ​ກອນ ແລະ​ ທ່ານ​ ແຄ​ລ​ລີ ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່

ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ ບໍ​ລິ​ສັດ​​ຜະ​ລິດລົດ ​ນິ​ສ​ສັນ ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຄາ​ໂສ​ລ ກອນ ວັນ​ທີ 3 ແມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບໍ​ລິ​ສັດຜະ​ລິດລົດ ​ນິ​ສ​ສັນ ​ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ໄລ່​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ທ່ານ
ຄາ​ລັອ​ສ ກ​ອນ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແລະ ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງເຊິ່ງ​ແມ່ນຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ
​ທ່ານ​ ​ເກຣັກ ແຄ​ລ​ລີ ຜູ້​ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຢຢ່າງບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ບັນ​ດາ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ນິ​ສ​ສັນ ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້
ຫຼັງ​ຈາກ​ສາມ​ຊົ່​ວ​ໂ​ມງຂອງ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍມີ​ມາ​ກ່ອນ ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ ​ໂຕ​ກຽວ. ທັງ​
ສອງ​ຄົນ ທ່ານ ​ກ​ອ​ນ ແລະ​ ທ່ານ ແຄ​ລ​ລີ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຕໍ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານລະ​ດັບ​ສູງ ທ່ານ​ຮິ​ໂຣ​ໂຕະ ໄຊ​ກາ​ວະ ແລະ​
ບັນ​ດາ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບໍ​ລິ​ສັດ ​ນິ​ສ​ສັນ ​ຄົນ​ອື່ນໆ ໄດ້​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ​ດ້ວຍ​ການ​ກົ້ມ​ຫົວ ແລະ​
ຄຳ​ນັບຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ມີ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະ​ຊຸ​ມ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ຈາກ ຝ​ຣັ່ງ ປະ​ທານ​ຂອງ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ເຣີ​ໂນ​ລຕ໌ SA ທ່ານຊັງ ໂດ​ມີ​ນິກ ເຊີ​ນາຣ​ຕ໌ ໃຫ້ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແທນ​ທ່ານກ່​ອນ.
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ເຣີ​ໂນ​ລ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ 43 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນິ​ສ​ສັນ.

ທ່ານ​ ກອ​ນ ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ສົງ​ໄສລວມ​ຫົວ​
ແຈ້ງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ນິວ​ສັນ ຂອງ​ທ່ານ​ຕ່ຳ​ລົງ ໂດຍ​ປະ​ມານ 50 ເປີ​ເຊັນ ໃນລະ​
ຫວ່າງ​ປີ 2010 ແລະ 2015.

ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຈາກເງິນ​ປະ​ກັນ​ຕົວ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຄືນ​ອີກ
​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສີ່ ໃນອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ດ້ວຍ​ຂໍ້ກ່າວ​ຫາ​ໃໝ່ ທີ່​ສາ​ຂາບໍ​ລິ​ສັດ​ລົດ​ຍົນ ນິ​ສ​ສັນ
​ໄດ້ໂອນ​ເງິນ 5 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຈາກ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ລົດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງຢູ່ປະ​ເທດ ​ໂອ​ມານ ໄປ​ຫາ​ບໍ​ລິ
​ສັດ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ທັງ​ໝົດ​ໂດຍ ທ່ານ ​ກອນ​.

ການ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໄດ້​ຖືກອະ​ນຸ​ມັດ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 14 ເມ​ສາ ແຕ່​ອາດ​ຈະ​ຕໍ່
​ອອກ​ໄປອີກ. ​ການ​ດຳ​ເນີນຄະ​ດີຂອງ ​ທ່ານ ກອ​ນ ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ອອກ​ມາ​ເທື່ອ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG