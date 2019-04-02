ສະຫະລັດແລະ ສປປ ລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮອບດ້ານສອງຝ່າຍປະ
ຈຳປີ ຄັ້ງທີ 9 ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 27 ມີນາຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຂອງ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ທີ່ໄດ້
ເພີ້ມທະວີ ແລະຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ສະຫະລັດ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະ
ການ ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະຍ່ານມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທ່ານ W. Patrick
Murphy ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານນາງ Rena
Bitter ເປັນຜູ້ນຳພາ ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ
ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ກະຊວງການຄ້າ
ກະຊວງກະເສດ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າ
ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ. ສ່ວນຝ່າຍລາວ ແມ່ນນຳພາໂດຍ ທ່ານ
ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍເອກ-
ອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ທ່ານຄຳພັນ ອັນລາວັນ. ຄະນະຜູ້ແທນ
ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍໃຫ້ການຢືນຢັນ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ
ສະຫະລັດ ແລະລາວ ໃຫ້ນັບມື້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຄຳປະກາດ
ຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ແບບກວມລວມຮອບດ້ານ ປີ 2016 ລະຫວ່າງສະຫະລັດ
ແລະ ສປປ ລາວ ແລະສຳຫຼວດເບິ່ງຂົງເຂດອື່ນ ຂອງການຮ່ວມມື.
ຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ໃນພູມີພາກ ຮວມທັງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເຂດອິນໂດ-ປາຊີ ຟິກເປັນເຂດທີ່ເສລີ ແລະເປີດ
ກວ້າງ ສະໜັບສະໜຸນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດຍັງໄດ້ຂອບໃຈ ສປປ ລາວ ທີ່ເອົາບົດບາດເປັນ ຜູ້ປະສານ
ງານ ຂອງສະຫະລັດ ພາຍໃນສະມາຄົມອາຊ່ຽນ ແລະໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໃນການດຳ
ເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນຖານະປະທານຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມອາຊ່ຽນ - ສະຫະລັດ
ເມື່ອວັນທີ 28 ມີນາຜ່ານມານີ້. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງໄດ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກ
ເທື່ອນຶ່ງເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການວາງໂຕເປັນກາງ ຂອງສະມາຄົມອາຊ່ຽນ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ບົນພື້ນຖານ
ຂອງການເຄົາລົບຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງລາວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະລາວ ຍັງໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະການພັດທະນາ ທີ່ມາດຕະຖານສູງ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດ ໃນການທີ່ຈະເພີ້ມ
ການຄ້າແລະທຸລະກິດ. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງ
ສິດທິມະນຸດ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນ
ແຕກ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ການປະສານງານເພື່ອຍຸດຕິ
ການຄ້າມະນຸດ ຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍແລະສັດປ່າ. ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ຮັບ
ຮູ້ວ່າ ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍແລະກຸ່ມສັງຄົມ
ພົນລະເຮືອນ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການປົກປ້ອງອະທິປະໄຕ ການເປີດກວ້າງ ແລະການ
ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຮ່ວມກັນ ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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