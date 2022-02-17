ອາຫານທີ່ຄົນລາວມັກກິນທີ່ສຸດ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນຕໍາໝາກຫຸ່ງ. ບໍ່ວ່າຈະມີງານລ້ຽງຢູ່ໃສ ຕຳໝາກໝາກຫຸ່ງແມ່ນຕ້ອງມີໜ້າຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຕຳໝາກຫຸ່ງ ໄດ້ວິວັດທະນາການມາໄກຫຼາຍ, ມັນໄດ້ຖືກປະຍຸກ ໃຫ້ມີຕຳຫຼາຍຮູບແບບ, ມີເຄື່ອງປຸງຫຼາຍຊະນິດ ແລະຢູ່ທີ່ນີ້ໃນ ສະຫະລັດ, ຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອ ສາຍລາວ ໄດ້ຜະລິດນໍ້າຊອສ ໃສ່ຕຳໝາກຫຸ່ງສຳເລັດຮູບຂຶ້ນມາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມັກກິນຕຳໝາກຫຸ່ງທັງຫຼາຍ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເລື່ອງກໍມີຢູ່ວ່າຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ ສະຫະລັດ ມັກກິນຕຳໝາກຫຸ່ງຫຼາຍ, ບໍ່ວ່າຈະຊຸມແຊວກັນຢູ່ໃສບັນດາແມ່ຍິງລາວກໍຈະພາກັນເຮັດຕຳໝາກຫຸ່ງກິນທຸກຄັ້ງ. ມີມື້ນຶ່ງທ່ານນາງ ຄຳຫຼ້າ, ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງ ເຟເຢັດວິລ ລັດ ອາແຄນຊໍ ໄດ້ຄຶດວ່າເປັນຫຍັງເຮົາໄປງານປາຕີ້ ໝູ່ຄືໃຫ້ເຮົາເຮັດແຕ່ຕຳໝາກຫຸ່ງຕະຫຼອດ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໄດ້ມ່ວນນຳໝູ່ເລີຍ, ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄືບໍ່ມີຊອສທີ່ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າເຮັດແລ້ວວະ ໝູ່ຈຶ່ງຈະໄດ້ເຮັດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ທ່ານນາງ ຄຳຫຼ້າ ແລະ ທ່ານນາງ ອາເລັກສ໌ ສິຣິວັດ ເປັນຄູ່ຮັກ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງ Ninja Foods ຢູ່ລັດ ອາແຄນຊໍ. ຫຼັງຈາກໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຮັດນໍ້າຊອສຕຳໝາກຫຸ່ງຂາຍນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2015.
“ຕອນທຳອິດເຮົາກະຄຶດຊິໃສ່ຄືຄົນອື່ນຫາກມັນ ຈຳປາ ອິຫຍັງຈັ່ງຊີ້, ນໍ້າຂອງ ອິຫຍັງນີ້ມັນກະມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ເຮົາລະວ່າຄົນອື່ນເຂົາເຈົ້າມີແລ້ວ ລະມັນກະຄືຂອງຄົນອື່ນຫຼາຍເຮົາກະເລີຍໃຊ້ຊື່ຫຼິ້ນຂອງ ຄຳຫຼ້າ ໃຫ້ເປັນບໍລິສັດຊື່ລາວ ເລີຍ ເພາະວ່າຕອນລາວເຮັດວຽກ ຕອນເຮັດຢູ່ບໍລິສັດເຈົ້ານາຍຈະມັກເອີ້ນລາວວ່າ ນິນຈາ ອິຫຍັງຈັ່ງຊີ້ແບບໄວທັນໃຈແມ່ນບໍ່ລະມັນກະເຂົ້າກັນກັບນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງຂອງເຮົາເດ, ແບບວ່າມັນໄວ ລະກະມັນແນ່ນອນ, ຈະຕົງຕະຫຼອດ, ແບບບາງຄົນເຮັດຕຳໝາກຫຸ່ງກິນຈະແບບ ມື້ນີ້ກະຈະເຄັມ, ມື້ໜ້າກະຈະຫວານ, ມື້ໜ້າຈະສົ້ມລະມັນຈະບໍ່ແຊບຄືເກົ່າຫັ້ນນະ. ເຮົາກະເລີຍວ່າເອົາໃສ່ວ່າ ນິນຈາ ສະມັນແບບແຊບຄືເກົ່າ ລະກະມັນກະໄວອີກ. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປຫາເຄື່ອງປຸງອື່ນມາໃສ່. ມັນແບບຢູ່ໃນກະປ໋ອງເລີຍ. ໄວທັນໃຈ. ກະເລີຍຊື່ນີ້ແຫຼະລະມັນກະແປກຈາກຄົນອື່ນອີກ.”
ນໍ້າຊອສຕຳໝາກຫຸ່ງ Ninja Foods ມີ 3 ຊະນິດ. ຊະນິດທີ 1 ແມ່ນລົດຊາດບໍ່ເຜັດ, ຊະນິດທີສອງແມ່ນເຜັດປານກາງ, ແລະ ຊະນິດທີສາມແມ່ນເຜັດຫຼາຍ. ລາຄາກະປຸກນຶ່ງ 5.98 ໂດລາ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງ Ninja Foods ມີຂາຍຢູ່ 120 ກວ່າແຫ່ງໃນ 32 ລັດ, ສ່ວນຫຼາຍຈະຂາຍຢູ່ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດເອເຊຍ ຫຼື ຊຸບເປີດມາເກັດສາກົນ, ອີງຕາເວັບໄຊ້ຂອງ Ninja Foods.
ຄົນລາວໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດແມ່ນມັກນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງຂອງ Ninja Foods ຫຼາຍ, ເພາະວ່າມັນອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮັດຕໍາໝາກຫຸ່ງບໍ່ເປັນ.
ລູກຄ້າຂອງ Ninja Foods ຢູ່ລັດ ເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ: ເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັກໃຊ້ນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງ Ninja Foods ເວລາໄປຊຸມເຂົ້າກັບໝູ່. ລາວວ່າ ມັນສະ ດວກ ແລະ ກໍແຊບດີ. ພວກຜູ້ຍິງເຂົາຂາດຕຳໝາກຫຸ່ງບໍ່ໄດ້.”
ບໍລິສັດ Ninja Foods ຍັງເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່. ແຕ່ລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ໃນຂະນະທີ່ໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ Ninja Foods ແມ່ນໄດ້ປະສົບການຝືດເຄືອງໜ້ອຍນຶ່ງ, ສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂາຍດີປານໃດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປຊື້ທາງອອນໄລນ໌ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງ ອາເລັກສ໌ ກ່າວວ່າ “ຊ່ວງໂຄວິດຫັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ອອນໄລນ໌. 2020 ຈະຫລາຍຂຶ້ນເພາະວ່າ ຕະຫຼາດບາງບ່ອນເຂົາເຈົ້າກະປິດແມ່ນບໍ່? ບາງບ່ອນເຂົ້າເຈົ້າກະເປີດ ມັນກະເລີຍວຸ້ນວາຍໜ້ອຍນຶ່ງ. ຫາກແຕ່ວ່າອອນໄລນ໌ຫັ້ນຂຶ້ນຊ່ວງ 2020. ລະບາດນີ້ຕະຫຼາດກະເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ. ຜູ້ຈຳໜ່າຍກະເລີ່ມສັ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຂົາເຈົ້າຈະເອົາໄປໃຫ້ຕະຫຼາດ.”
ຄົນສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຜະລິດຕະພັນນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງຂອງ Ninja Foods ເທື່ອ. ບາງຄົນຄິດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຄືນໍ້າປາແດກໃສ່ຕຳໝາກຫຸ່ງທົ່ວໄປ. ແຕ່ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນປຸງແຕ່ງສຳເລັດຮູບແລ້ວ, ຜູ້ບໍລິໂພກມີແຕ່ເອົານໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງນັ້ນໄປຖອກໃສ່ໝາກຫຸ່ງ ແລ້ວກໍຄົນຕຽມກິນໄດ້ເລີຍ.
ບໍລິສັດ Ninja Foods ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ລາຍໄດ້ແມ່ນຍັງບໍ່ຮອດ 1 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີເທື່ອ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຟ້າວຝັ່ງທີ່ຈະສ້າງກຳໄລມະຫາສານ. ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະເຮັດໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນອະນາຄົດກໍອາດຈະມີຜະລິດຕະພັນຊະນິດອື່ນອອກມາຂາຍນຳດ້ວຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ