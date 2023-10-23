ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຂອງ ສະຫະລັດ 9 ທ່ານໃນສະພາຕ່ຳ, ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜໃນນັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຕໍ່ສາທາລະນະຂອງຊາວອາເມຣິກັນ, ໄດ້ປະກາດໃນວັນຂີດເສັ້ນຕາຍເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອກາຍເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳໃນລັດຖະສະພາ.
ສະພາຕ່ຳແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີປະທານມາເປັນເວລາເກືອບ 3 ອາທິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກຝ່າຍຂວາຈັດທີ່ປະກອບມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 8 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ 212 ຄົນໃນສະພານັ້ນເພື່ອຂັບໄລ່ອະດີດປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ອອກ.
ກຸ່ມສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ນ້ອຍດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມໂມໂຫທີ່ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ຕົກລົງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກັບປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມັນໃຫຍ່ໂພດເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານສ່ວນນຶ່ງ ແລະ ຮັກສາເງິນທຶນການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານໄປຈົນຮອດວັນທີ 17 ພະຈິກ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຂັບໄລ່ທ່ານ ແມັກຄາທີ, ສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມບໍ່ສຳເລັດໃນການລວມຕົວກັນເພື່ອຊອກຫາຜູ້ມາແທນທ່ານ. ທຳອິດເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຊື່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ສຕີຟ ສກາລີສ໌ ຈາກລັດຫຼຸຍຊຽນນາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳໝາຍເລກສອງທີ່ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຂອງທ່ານ ແມັກຄາທີ, ແຕ່ທ່ານ ສກາລີສ໌ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນເວລາທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮວບຮວມ 217 ຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນການລົງຄະແນນສຽງຄົບຄະນະຂອງສະພາຕ່ຳ.