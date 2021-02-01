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9 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການຍຶດໂຮງແຮມ 7 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດີສຊູ

ພາບ ບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ ຟັງທະຫານລັດຖະບານໂຊມາເລຍຄົນນຶ່ງ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າຍອມສວາມີພັກ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດີສຊູ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2012.

ລັດຖະບານໂຊມາເລຍໄດ້ປະກາດການສິ້ນສຸດລົງ ໃນການເຂົ້າຢຶດເປັນເວລາເຈັດຊົ່ວໂມງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດີສຊູ (Mogadishu) ໃນຕອນແລງວັນອາ ທິດວານນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ.

ທ່ານໂມຮາເໝັດ ເນີ ກາລາລ (Mohamed Nur Galal) ນາຍພົນເບ້ຍບໍາ ນານ ທີ່ຮູ້ກັນດີ ແລະອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແມ່ນຮວມ ຢູ່ໃນພາກທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ອາຟຣິກ (Afrik) ຊຶ່ງເປັນໂຮງແຮມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຕັ້ງຢູ່ຕາມຫົນທາງ ຍຸດທະສາດ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນໂມກາດີສຊູ ກັບສະໜາມບິນສາກົນ ທີ່ມັກໃຊ້ໂດຍບັນດານັກການເມືອງ ສະມາຊິກສະພາແລະຂ້າລັດຖະການອະວຸໂສ.

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພສາມາດຊ່ວຍຫຼາຍສິບຄົນ ອອກມາຈາກໂຮງແຮມ ລະຫວ່າງທີ່ມີການຍຶດຢູ່ນັ້ນ. ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ (Al-Shabab) ໄດ້ ອ້າງເອົາຄວາມຮັບ ຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີ.

ປະທານາທິບໍດີໂຊມາລີ ທ່ານໂມຮາເໝັດ ອັບດູລລາຮີ ຟາມາໂຈ (Mohamed Abdullahi Farmaajo) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດທ່ານໂມຮາເໝັດ ຮຸສເຊນ ໂຣເບລ
(Mohamed Hussein Roble) ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມ ເສົ້າສະຫລົດໃຈຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານກາລາລ. ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໂຊມາເລຍ ຮ່ວມໃຈກັນຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ.

ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ ສີ່ຄົນຜູ້ທີ່ບຸກໂຈມຕີໂຮງແຮມອາຟຣິກ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.

ລົດລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງແຮມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງ ເປັນການເລີ້ການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງພວກຫົກຮຸນແຮງແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.

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