ກະດູກ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ຖືກພິສູດ ເກືອບ 16 ປີ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດ

ຊາກກະດູກຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກ
ຫຼື World Trade Center ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ 2001 ໄດ້ຮັບ
ການພິສູດເກືອບ 16 ປີ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີ ທີ່ຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ.
ຫ້ອງການພິສູດຊາກສົບຂອງນະຄອນນິວຢອກ ປະກາດ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນໃນວັນ
ຈັນວານນີ້ແຕ່ຍັງໂຈະບໍ່ບອກຊື່ຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຊຶ່ງເປັນຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງຄອບຄົວ.
ນີ້ເປັນການພິສູດກະດູກໃໝ່ ເທື່ອທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຮັດ ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2015 ເປັນ
ຕົ້ນມາ.
ກະດູກຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທັງໝົດ 1,641 ຄົນ ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ
40 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໃນວັນນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິສູດກະດູກເທື່ອ.
ຫ້ອງການກວດສອບທາງການແພດກ່າວວ່າ ເຄື່ອງເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ໄດ້ສົ່ງອອກມາໃຊ້
ເພື່ອກວດເບິ່ງ DNA ທີ່ສຳຄັນ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ແລະໄດ້ຊ່ວຍໃນການພິສູດເທື່ອຫຼ້າສຸດ
ຫລັງຈາກການກວດສອບ ໃນຂັ້ນຕົ້ນບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງເລີຍ.
ກະດູກມະນຸດເກືອບ 22,000 ສິ້ນ ໄດ້ຖືກເກັບກໍາມາ ຈາກບ່ອນທີ່ຖືກໂຈມຕີທີ່ເອີ້ນວ່າ
Ground Zero ທີ່ໄດ້ກວດສອບ ແລະກວດສອບຄືນໃໝ່ ນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະສົ່ງກະດູກເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
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