ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຂອງຊາວໄນເຈີ ແລະຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ທ່ານບລິງເກັນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດໄນເຈີ ພ້ອມດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປາບປາມພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງນິອາເມທີ່ຖືກສໍາພາດໂດຍ VOA ສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທໍາອິດນີ້ຂອງລັດຖະມົນ ຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
“ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ກອງກໍາລັງທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດເປັນແນວໃດ, ເຊິ່ງປະຕິບັດງານຢູ່ໃນດິນແດນຂອງປະເທດໄນເຈີ ໂດຍກໍາລັງໃຫ້ ການຝຶກແອບ ໃນດ້ານປ້ອງກັນ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ,” ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງນິອາເມ ໄດ້ບອກກັບລາຍການພາສາຝຣັ່ງ ໄປຍັງອາຟຣິກາຂອງ VOA. ແຕ່ນາງກ່າວວ່າ ການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນບໍ່ຄວນ ຈໍາກັດຢູ່ພຽງແຕ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ.
ນາງກ່າວວ່າ “ມີໂອກາດຫຼາຍດ້ານສໍາລັບການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງມີເລື້ອງນໍ້າສະອາດ ແລະອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ໃຊ້ການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານສໍາລັບປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃໝ່ທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາມູນຄ່າ 150 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ຈໍາເປັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກຕາເວັນຕົກແລະພາກກາງຂອງອາຟຣິກາພ້ອມ ດ້ວຍຊາແຮລ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ.