ຊາວໄນຈີເຣຍ ໄດ້ພາກັນໄປໜ່ວຍປ່ອນບັດໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາບັນດາ
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ໃນ 29 ລັດຈາກຈຳນວນ 36 ລັດ ຢູ່ໃນປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນ ອາຟຣິກາ ທ່າມກາງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງທະຫານໄປຍາມຢ່າງໜາ
ແໜ້ນ ແລະ ການໂຈມຕີຕ້ານໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ໃນສອງສາມເຂດ.
ການເລືອກຕັ້ງເກີດຂຶ້ນສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນທ່ານ ມູຮຳ
ມາດູ ບູຮາຣີ ຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ. ຄາດໄວ້ວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນ
ກັນຢ່າງດຸເດືອດຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ໃນຂະນະທີ່ສອງພັກການເມືອງສູງສຸດຂອງປະ
ເທດ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວບຄຸມລັດທີ່ມີອຳນາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນບາງກໍລະນີ ຈະມີງົບປະມານ
ຫຼາຍກວ່າ ບັນດາປະເທດອາຟຣິກາຈຳນວນນຶ່ງ.
ການສົ່ງທະຫານອອກໄປຢ່າງໜາແໜ້ນຖືກລາຍງານວ່າມີຢູ່ໃນລັດ ຣີເວີຣສ໌ ໃນ
ເຂດສອກຫຼີກທາງພາກໄຕ້ຂອງ ໄນຈີເຣຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ ອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ວ່າໄດ້ມີການຈູດສະ
ຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ທາງພາກໄຕ້ລັດ ເບີນຸຍ ແລະ ອີໂບນີອີ.
ລັດຖະກອນທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັຕ ອູກາໄດ້ກ່າວເຖິງໜ່ວຍປ່ອນບັດຢູ່ໃນເຂດຕາ
ເວັນອອກ ກວາຣ (Gwar East) ທີ່ເປັນເຂດລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດເບີນຸຍ
ວ່າ “ພວກຄົນຮ້າຍໄດ້ຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານກົວໜີ
ອອກໄປ ກ່ອນຈູດໄຟເຜົາຕຶກໂຮງຮຽນ. ແຕ່ບໍ່ໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ອຸປະກອນການ
ເລືອກຕ້ອງທັງໝົດສຳລັບເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກທຳລາຍ.”
ຢູ່ໃນລັດ ອີໂບນີອີ ຜູ້ນຳປະຊາຄົມຊາວໜຸ່ມ ນາງ ຊູມາ ອີເດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າສູນກາງ
ເຂດທົງທະບຽນໄດ້ຖືກຈູດໂດຍຜູ້ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນພວກອັນຕະພານ. ຄະນະກຳ
ມາທິການເລືອກຕັ້ງ ໄນຈີເຣຍ ໃຊ້ສູນຕ່າງໆເປັນບ່ອນແຈກຢາຍວັດຖຸ ແລະ ການກຳ
ກັບຕ່າງໆ.
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